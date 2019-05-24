Взяли за держзраду: скандальний екс-глава Генштабу ЗСУ вийшов на свободу

У п'ятницю, 24 травня, на волю вийшов колишній керівник Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковник Володимир Замана.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці військового.

"Генерал-полковник Володимир Замана на волі, щойно Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і звільнив генерала", — йдеться у повідомленні.

У Генеральній прокуратурі пояснили, що захист Замани вважає, що ризики, які стали підставою для його арешту, змінилися після завершення розслідування. Тому суд і відпустив на волю екс-главу Генштабу.

"Підставами для ухвалення такого рішення стали, зокрема, доводи сторони захисту про зміну ризиків... у зв'язку з оголошенням Головною військовою прокуратурою про закінчення досудового розслідування", — йдеться у повідомленні ГПУ.

Зазначається, що серед передбачених законом ризиків, які можуть бути підставою для арешту, є втеча від правоохоронців, знищення, приховування або перекручення доказів, незаконний вплив на інших фігурантів, перешкоджання слідству чи вчинення інших правопорушень.

Прокурори додали, що ретельно вивчать всі інші підстави після проголошення судом повного тексту постанови апеляційного суду, який відбудеться 29 травня.

Нагадаємо, що 25 лютого військова прокуратура спільно з СБУ затримали за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковника Володимира Заману.

Військовий підозрювався у тому, що в період із 2010-го по 27 лютого 2014 року нібито ухвалював "протиправні управлінські рішення і здійснював незаконні дії щодо зміни системи керування військами, що призвело до зниження обороноздатності держави". Йому загрожувало до 15 років за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України "державна зрада".

Володимир Замана в залі суду Facebook

У залі Печерського суду прокурор військової прокуратури Віктор Король заявив, що Володимир Замана був у змові з екс-президентом України Віктором Януковичем. Слідство встановило, що діючи у змові з нині засудженим Януковичем, він, будучи начальником Генштабу, вчинив державну зраду.

Під час судового засідання Замана різко відповів на вручену йому підозру у зраді, назвавши всі докази "нісенітницею".

27 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді утримання під вартою.

Зазначимо, що на допиті 8 лютого 2018 року в справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Замана заявив, що в лютому 2014-го екс-міністр оборони Павло Лебедєв і колишній генпрокурор Віктор Пшонка хотіли застосувати ЗСУ проти Євромайдану у Києві.

Також Замана заявив, що перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити до Києва у січні 2014 року, коли країною ще керував екс-президент Віктор Янукович.

Володимир Замана racurs.ua

Довідка: Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних Сил України в період із лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 року він був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України. 25 лютого 2019 року Заману внесли до бази "Миротворця".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал