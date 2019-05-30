Взяли з $12 тисячами: ДБР затримало в Києві податківців-хабарників

Державне бюро розслідувань і Національна поліція України спіймали у Києві на гарячому двох податківців-корупціонерів. Хабар у розмірі $12 тис. отримували заступник начальника відділу ГУ ДФС у Києві та слідчий цього ж управління ДФС.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна прокуратура України, написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови ДБР Ольга Варченко.

"За даними слідства, зазначені особи вимагали $12 тис. у виконавчого директора одного з підприємств міста Одеса за повернення вилучених під час обшуків документів і припинення кримінального переслідування. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України після отримання коштів", – розповіла вона.

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Затримання корупціонерів Facebook Ольги Варченко

Зараз проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднану з вимаганням такої вигоди і скоєну за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня слідчі ДБР провели обшуки на Житомирській митниці ДФС. Вони викрили злочинну діяльність її співробітників щодо вимагання хабарів від підприємств, які надають брокерські послуги.

Пізніше був спійманий прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області на отриманні хабара в розмірі $10 тисяч.

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