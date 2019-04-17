Взяли неподалік від будинку Зеленського: банда кілерів "купила індульгенцію" в суді

У середу, 17 квітня, суд обрав запобіжний захід для затриманих в Іванковичах Київської області, які готували замах на вбивство, у вигляді застави в розмірі 192 100 грн.

Рішення суду фактично дозволило їм безперешкодно вийти на свободу. Про це написав у Facebook глава Національної поліції Сергій Князєв.

"Як думаєте, скільки коштує індульгенція за організацію вбивства? Кілька днів тому в Іванковичах поліція затримала трьох осіб, які готувалися до скоєння вбивства. Сьогодні суд обирав їм запобіжний захід. Організацію замаху на вбивство з кулеметом при затриманих суд оцінив у 192 100 гривень", – поділився він, обурившись рішенням.

Сума застави для озброєної групи неприємно здивувала і директора департаменту комунікацій у МВС Артема Шевченка.

"Місяці важкої оперативної роботи, затримання зі стріляниною особливо небезпечних злочинців із такою кількістю такої зброї і такі смішні застави як запобіжний захід. Але нічого, це не привід опускати руки і не працювати далі. Хоча руки, бува, опускаються. Злість накатує. Але нічого – піднімаємо їх знову, закочуємо знову рукави і вперед працювати далі", – відреагував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецоперація пройшла недалеко від котеджного містечка "Маєток", де проживає кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський. Однак у поліції спростували чутки про те, що замах готували на шоумена.

За даними слідства, кіллери збиралися помститися за спробу вбивства бізнесмена зі Львова Богдана Копитка одному з кримінальних авторитетів.

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