В Україні вже є свій "Вагнер": екс-найманець зробив зізнання

Так звані приватні військові кампанії вже фактично існують в Україні у вигляді легалізованих добробатів у складі силових структур.

Про це ефірі ObozTV на умовах анонімності заявив екс-співробітник однієї з західних приватних військових компаній.

"Фактичними ПВК вже є частина легалізованих в структурі ЗСУ та МВС добровольчих батальйонів. Власне, вони вже мають всю повноцінну кадрову базу для ПВК. І їх треба буде далі переформатувати в повноцінні спецпідрозділу відповідних силових структур, - зараз вони такими не є, - або вони де-факто стануть приватними військовими компаніями", - зазначив колишній найманець.

За його словами, якщо в Україні не будуть поспішати з легалізацією подібних компаній, ці структури можуть зареєструватися в країнах, де така діяльність законодавчо регламентована.

Крім того, він висловив переконання, що жодних проблем не виникне з кадровим питанням.

"З власного досвіду знаю, що у більшості тих, хто повоював і залишився живий, нічого не буде більш яскравого спогаду ніж війна, в якій вони брали участь! Так званий "Афганський синдром". Вони не здатні самореалізуватися ніде і ніколи. Такими були умови їх виховання і життя. Смерть - це завжди самореалізація. Рівень і умови, в яких вона приходить - ось що важливо. Давати смерть - це просто робота", - переконаний військовий спеціаліст.

Також він додав, що таку можливість варто забезпечити і тим, хто отримав певні поранення в бойових діях.

"Я б навіть зробив більше - перевчити бійців, які в внаслідок поранень отримали певні обмеження, і яким їх поранення не заважають бути операторами БПЛА, РЛС. Навіть створювати бойові машини для таких солдатів", - підсумував екс-найманець.

Подробиці дивіться 24 березня о 12:30 у програмі "Грані війни" на ObozTV.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше військовий експерт озвучив головну небезпеку легалізації ПВК в Україні.