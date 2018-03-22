"Взагалі не розумію": з'явився коментар можливого фігуранта справи Савченко

Журналісти зв'язалися з можливим фігурантом відео-доказів провини позафракційного народного депутата Надії Савченко, опублікованих Генеральною прокуратурою України, і отримали від нього лаконічну відповідь.

У матеріалах ГПУ фігурували прізвища "Березень", "Лящ" і "Кіт". Так були назвали офіцери, які особисто отримали пропозицію взяти участь в підготовці теракту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як стало відомо, ці прізвища були вигадані. Справжні імена не розголошуються, тому що це - люди, які працюють під прикриттям і є спецназівцями. Крім того, вони потрапляють під захист свідків.

У тексті підозри арештованого за перевезення зброї з ОРДЛО переговірника Володимира Рубана та Савченко знаходиться ще одна людина, яка причетна до затримання. Їм є військовий з позивним "Кедр" - майор 8-го полку спецпризначення Павло Балов.

22 березня, в день затримання Савченко з'явилася інформація, що саме він фігурує під вигаданим прізвищем "Березень". Так, журналісти додзвонилися до Балого.

"Вибачте, будь ласка, при всій повазі до вашого дзвінка, я ніяких коментарів не да. Я не Березень – це раз. І ось цей збіг обставин – я взагалі не розумію, про що говорять ", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко 22 березня.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Відразу після прийняття рішення в парламенті Савченко затримали прямо в Раді.