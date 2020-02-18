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18 лютого • оновлено в 13:37
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Втрати ворога – чотири убитими: Хомчак розповів, чим закінчився бій у Золотому

8.7т
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За підсумками бою під Золотим на Донбасі втрати російських окупантів склали чотири особи убитими й шість пораненими.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу за підсумками засідання РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Усі позиції під контролем наших військ. З 10:00 противник запросив режим тиші, тому що забирав убитих і поранених. Наші втрати – один загиблий, троє поранених і двоє контужених. Втрати противника – четверо убитими й шестеро поранених. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився", – сказав він.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Скриншот відео

Хомчак зазначив, що ворог вів артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 93-ї та 72-ї бригад ЗСУ. Крім того, терористи застосовували калібр 152 мм, а потім спробували атакувати спостережні пости. Для цього вони знищили камери спостереження, що стояли по периметру дислокації Об'єднаних сил.

"Силами підрозділів напад штурмових груп відбито, зав'язався бій на позиції "Баня" 72-ї бригади ЗСУ. В результаті цього бою ми дали адекватну відповідь з усього озброєння. З того командного пункту люди відійшли, тому що вівся артвогонь", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також він підкреслив, що дії російських окупантів були спрямовані на те, щоб показово відбити українські позиції в річницю боїв за Дебальцеве.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Бій під Золотим
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Всё знает! ))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Да уж...говорящая каска Тымчука уже не та!!!
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Раньше хоть российские паспорта показывали, а сегодня только бла-бла-бла
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