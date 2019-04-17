Втік зі зброєю: в Україні забили на сполох через солдата-дезертира

ЗСУ оголосили в розшук військовослужбовця строкової служби Артема Григоренка, який 16 квітня разом зі зброєю самовільно залишив місце несення служби.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади.

"Командування військової частини вжило максимально можливих заходів для встановлення місцяперебування та затримання військовослужбовця. Ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України та співробітниками Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Артем Станіславович Григоренко призваний на військову службу в листопаді 2018 року Братнім районним військовим комісаріатом Миколаївській області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14-й окремій механізованій бригаді. Живе в селі Новомар'ївка, Братського району Миколаївської області.

Артем Григоренко Facebook

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