|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Втік зі зброєю: в Україні забили на сполох через солдата-дезертира

2.3тЧитати матеріал російською

ЗСУ оголосили в розшук військовослужбовця строкової служби Артема Григоренка, який 16 квітня разом зі зброєю самовільно залишив місце несення служби.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади.

"Командування військової частини вжило максимально можливих заходів для встановлення місцяперебування та затримання військовослужбовця. Ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України та співробітниками Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Новини
У ЗСУ показали ліквідацію кулеметника-терориста на Донбасі

Артем Станіславович Григоренко призваний на військову службу в листопаді 2018 року Братнім районним військовим комісаріатом Миколаївській області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14-й окремій механізованій бригаді. Живе в селі Новомар'ївка, Братського району Миколаївської області.

Артем Григоренко

Артем Григоренко

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міноборони розповіли про втечу українських військових.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки