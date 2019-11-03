Втік із України: стали відомі подробиці страшної ДТП з дитиною в Хмельницькому

В аварії у Хмельницькому, жертвою якої стала 11-річна Софія Чорнобай, з'явилися нові подробиці. З'ясувалося, що один із підозрюваних водіїв – громадянин Туреччини – вже покинув територію України.

Детальніше – у нашому матеріалі.

У ДТП загинула 11-річна Софія Чорнобай Фото: TV7 +

Жахлива ДТП, у якій під час зіткнення мотоцикла й Mercedes загинула дівчинка-пішохід, викликала в місті резонанс. Багато хто вважав, що серед учасників аварії є "мажор". Люди вказували на те, що навіть через кілька днів після трагедії їм нічого не було відомо про осіб водіїв.

Масла до вогню додала поліція, яка спочатку опублікувала інформацію про ДТП на своєму сайті, а потім її видалила.

ДТП з дитиною у Хмельницькому Depo. Хмельницький

OBOZREVATEL звернувся до начальниці пресслужби ГУНП у Хмельницькій області Інни Гелеги за роз'ясненням ситуації. За словами спікерки поліції, відповідальність за ДТП лежить на обох водіях.

"Деякі свідки говорили, що під час пригоди Mercedes стояв на перехресті, тому все вказувало на те, що винен мотоцикліст. Але потім ми отримали відео, на якому був момент зіткнення. На кадрах видно що легкове авто рухається. За правилами, Mercedes мав виїхати на перехрестя й пропустити мотоцикл. Провина ж мотоцикліста в тому, що він, за даними свідків, перевищив швидкість", – пояснила Гелега.

ДТП з дитиною в Хмельницькому Depo. Хмельницький

ДТП з дитиною в Хмельницькому Depo. Хмельницький

Зазначається, що того дня, коли трапилась аварія, водій мотоцикла був затриманий і надалі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Оскільки інший учасник ДТП – іноземець, Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає вручення йому підозри зрозумілою йому мовою. Скориставшись тим, що для пошуку перекладача і перекладу документів турецькою з метою дотримання процесуальної процедури слідчому знадобився додатковий час, чоловік покинув межі України", – наголосила речниця обласної поліції.

Про те, де зараз перебуває іноземець і як він буде затриманий, у поліції не уточнили.

ДТП з дитиною у Хмельницькому Google. Maps

Нагадаємо, що аварія трапилася 19 жовтня у Хмельницькому на перехресті Водопровідної вулиці та Старокостянтинівського шосе. Після зіткнення з Mercedes, мотоцикл відкинуло прямо на школярку, яка очікувала зелений сигнал світлофора. Дівчинка отримала тяжкі травми і померла у реанімації.

Люди, які знали Софійку Чорнобай, розповідали OBOZREVATEL, що вона була дуже веселою й розумною дівчинкою. У неї є молодший братик, який ходить до другого класу.

Коли батьки розбирали речі дочки, то виявили малюнки та привітання, які Софія приготувала рідним до майбутніх свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лиманському районі Донецької області 31 жовтня трапилась аварія за участю двох автомобілів. На місці загинув водій зі своєю дружиною.

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