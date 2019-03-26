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Втік в Україну і милиться в Раду: в мережі викрили фаната "ЛНР". Фото

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У Верховну Раду зібрався балотуватися екс-регіонал Володимир Струк, який був помічений у тісних зв'язках із терористами "ЛНР".

Про це в своєму Telegram-каналі написав український журналіст і блогер Денис Казанський. Екс-нардепа він особисто зустрів у Сєвєродонецьку.

"Сиджу в кафе, а навпроти сидить сепаратист Володимир Струк, який навесні 2014 року відкрито підтримував бойовиків "ЛНР". Довгий час думав, що він у Росії, а виявилося, що він давно відмазався", – поділився журналіст.

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ЛНР

ЛНР

24tv.ua

За інформацією Казанського, Струк готується балотуватися в Верховну Раду від 113 мажоритарного округу в Луганській області. "Так що восени, швидше за все, буде приймати для нас закони в Раді", – зазначив журналіст.

Володимир Струк

Володимир Струк

Telegram-канал Дениса Казанського

Втік в Україну і милиться в Раду: в мережі викрили фаната "ЛНР". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розкрили чиновницю "Міністерства інформації ДНР" Наталію Першину, яка намагалася втекти з окупованої території до Львова.

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Особи
Володимир СтрукДенис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРВерховна Рада України
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