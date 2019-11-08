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8 листопада • оновлено в 11:05
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/ Розслідування

Втік і змінив ім'я: стала відома доля ексватажка "ДНР"

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Слідча група Bellingcat за виданими в Росії підробленими паспортами встановила особи російських найманців Ігоря Безлера й Олега Іваннікова.

Згідно з новими документами, Безлер став Ігорем Береговим, Іванніков тепер Андрій Лаптєв. Водночас у базі даних платників податків жоден з них не ідентифікований, йдеться в розслідуванні.

"У російському паспортному столі Москви створювали підроблені ідентифікаційні дані для "Лаптєва" і "Берегового"одночасно, внаслідок чого різниця в їхніх паспортних номерах становить число в кілька десятків", – зазначається в розслідуванні.

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За даними Bellingcat, Ігор Миколайович Береговий, дата народження 30 грудня 1965 року, вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року. Того ж дня Ігор Миколайович Безлер, дата народження 30 грудня 1965 року, сказав колезі, що назавжди покидає Донбас, і повернувся до Сімферополя.

Також Безлера-Берегового нещодавно зняли в окупованому Криму в компанії з одним з головних підозрюваних в збитті MH17 Сергієм Дубинським.

Стала відома доля ексватажка "ДНР"

Стала відома доля ексватажка "ДНР"

tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай звинуватив колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна в крадіжці грошей, виділених для роздачі населенню окупованих територій.

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Особа
Ігор Безлер (Бєс)
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну какая еще фамилия так любима в россии, конечно "лаптев"!!!
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