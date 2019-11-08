Втік і змінив ім'я: стала відома доля ексватажка "ДНР"

Слідча група Bellingcat за виданими в Росії підробленими паспортами встановила особи російських найманців Ігоря Безлера й Олега Іваннікова.

Згідно з новими документами, Безлер став Ігорем Береговим, Іванніков тепер Андрій Лаптєв. Водночас у базі даних платників податків жоден з них не ідентифікований, йдеться в розслідуванні.

"У російському паспортному столі Москви створювали підроблені ідентифікаційні дані для "Лаптєва" і "Берегового"одночасно, внаслідок чого різниця в їхніх паспортних номерах становить число в кілька десятків", – зазначається в розслідуванні.

За даними Bellingcat, Ігор Миколайович Береговий, дата народження 30 грудня 1965 року, вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року. Того ж дня Ігор Миколайович Безлер, дата народження 30 грудня 1965 року, сказав колезі, що назавжди покидає Донбас, і повернувся до Сімферополя.

Також Безлера-Берегового нещодавно зняли в окупованому Криму в компанії з одним з головних підозрюваних в збитті MH17 Сергієм Дубинським.

Стала відома доля ексватажка "ДНР" tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай звинуватив колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна в крадіжці грошей, виділених для роздачі населенню окупованих територій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!