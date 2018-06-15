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На Одещині 30 людей тримали у рабстві, серед них ― вагітна жінка

4.2тЧитати новину російською

В Одеській області поліцейські звільнили близько 30 осіб, яких незаконно утримували і використовували як рабів.

Серед них була жінка на 8-му місяці вагітності, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Нацполіції України Сергій Князєв.

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"Сьогодні, 15 червня, поліцейські підрозділу "Крим" в Овідіопольському районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких утримували проти їхньої волі та експлуатували як рабів", - розповів Князєв.

Як стало відомо пізніше, інформацію про можливе незаконне утримання людей передали співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби. На сторінці Одеського прикордонного загону в Facebook повідомили, що в рабство потрапили громадяни України з різних регіонів країни, які шукали роботу.

"На території одного з консервних заводів у Одеській області правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Там виявили близько 30 людей, яких утримували в нелюдських умовах. Вони були змушені працювати під загрозою фізичної розправи і моральних принижень", - повідомили подробиці прикордонники.

Як писав OBOZREVATEL, вихованець інтернату у Черкаській області, який втік з рабства, розповів, як він туди потрапив.

Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
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