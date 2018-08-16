"Всюди Сибір": країна ЄС оскандалилася через Крим

Німецький телеканал 3Sat зобразив окупований Крим російським на карті в документальному фільмі Sibirien total ("Всюди Сибір").

За даними агентства EADaily, прем'єра картини відбулася ввечері, 15 серпня.

За даними агентства, автором фільму виступили німецький кінодокументаліст Дейв Лейнс, відомий за стрічкою "Геї, негри і святая гора", а також московський кореспондент швейцарського телеканалу Schweizer Fernsehen Крістоф Францен.

"Захоплююча, виснажлива подорож по абсолютній пустелі і з невизначеним результатом. Це створює великі проблеми для обох мандрівників, надихаючи їх думки про життя на полях цивілізації та сучасного світу. Унікальні пейзажі, захоплюючі зустрічі і кілька сюрпризів чекають на дует", - сказано в анонсі фільму про подорож німецьких журналістів до східу РФ.

Відзначається, що аудиторія телеканалу становить близько 120 млн глядачів у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Штаб-квартира 3Sat знаходиться в німецькому місті Майнц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні укладачі світового "рейтингу рабства" Global Slavery Index зобразили Крим в складі РФ.