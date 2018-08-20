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ЗСУ з боями і втратами відвоювали частину Донбасу: з'явилися подробиці

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Підрозділи 24 ОМБр ім. короля Данила Збройних сил України спільно з ротою глибинної розвідки окремого розвідувального батальйону витіснили російські окупаційні війська на Донбасі тим самим просунувшись на кілька кілометрів вперед.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, зазначивши, що операція була проведена для запобігання веденню терористами вогню по мирних жителях.

Також результатом успішних дій військових стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк і створення буферної зони навколо КПВВ "Майорське".

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"Разом з тим під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7. Всього взято під контроль більше десяти квадратних кілометрів території так званої сірої зони", - підкреслив Тимчук.

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За даними групи ІС, операція була ретельно спланована і організована і стала великою несподіванкою для противника - українські війська вночі зайняли тільки що обладнані позиції російсько-окупаційних військ, які ті облаштували для проведення обстрілів як Об'єднаних сил, так і мирного населення.

"Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. В ході зіткнення загинув молодший сержант ЗСУ Дмитро Український. Всі завдання були виконані успішно завдяки досвіду, професіоналізму, особистій мужності і рішучості командира "королівської бригади" Валерія Гудзя, його солдатів і офіцерів, таких як Роман Ботнар, Сергій Завягін, Роман Коренюк, Дмитро Бондарєв, Олег Телюк, командира роти глибинної розвідки розвідувального батальйону Олега Ляденко, командира взводу роти глибинної розвідки Зураба Чхілідзе", - зазначив Тимчук.

Нагадаємо, за даними військових, з початку проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня 2018 року Збройні сили взяли під контроль 15 кв. км української території.

Зокрема, під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область).

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкт
інформаційне опір
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
мочи свинособак рашистских,пацаны освобождайте нашу страну от этих мразей а мы в тылу поможем.ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Опять по огородам лазили. Осень. Урожай. А через день-два после такой "перемоги", волонтерка опять запросит памперсы.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"вытеснили российские оккупационные войска на Донбассе" Российские "оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливая шароварня даже пёрнуть боится.Опять вдалбливают скачущему стаду. что ВСУшный сброд это боеспособная армия. способная противостоять ВС РФ, одной из сильнейших армий мира.ПРОПАГАНДОНЫ
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2 из 4 ответов | показать все
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Andrey, вот про предателей вокруг, это в точку! как это хохол и не предатель?
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Кастрюлев Мыкола, Ну да, мощь одна сплошная, вас только ленивый не трахал: https://www.youtube.com/watch?v=FMXhyDO0Xns
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