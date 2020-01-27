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27 січня • оновлено в 12:13
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Всього 22 роки: стало відомо ім'я загиблого воїна ЗСУ

1.2т
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25 січня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець ЗСУ Ошурко Михайло Михайлович.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

Він зазначив, що Ошурко народився в 1998 році. Він родом із села Кутин, Зарічненський район, Рівненська область.

"10 жовтня 2018 року був призваний на строкову військову службу. Після її завершення, пройшов підготовку в УЦ "Десна" звідки був направлений в артилерійську військову частину. Під час подальшої служби ухвалив рішення укласти контракт і продовжити службу в районі проведення ООС", – йдеться в повідомленні.

Поховають захисника 27 січня в рідному селі Кутин.

Михайло Ошурко

Михайло Ошурко

Facebook Сергій Сердюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня в зоні проведення ООС терористи вбили військовослужбовця ЗСУ Антона Хобу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ загинули військові Донбас

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