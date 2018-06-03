"Всі загрози з Москви": стало відомо, як в Росії знущаються над сім'ями українських політв'язнів

У Росії голова громадської спостережної комісії в Челябінській області, де незаконно утримують українця Олександра Кольченка, погрожував матері політв'язня.

Василь Катані наговорив Ларисі Кольченко багато жахливих речей, розповів в коментарі "Громадському" правозахисник з Челябінської області Микола Щур.

За його словами, в РФ члени громадської спостережної комісії нічим не обмежені в своїх діях, "тому можуть спілкуватися з ким завгодно і коли завгодно" нібито для "контролю за дотриманням прав людини" в місцях позбавлення волі.

"Він подзвонив матері і наговорив їй багато поганого. Щось на зразок того, що у неї вимагатимуть гроші за адвокатів, які зараз відвідують Сашу, за посилки, які йому передавали. Також він напрошувався у гості до Лариси Кольченко, адже часто буває в Криму", - розповів Щур, підкресливши, що такий дзвінок можна вважати загрозою.

Про адвокатів, при яких нібито "вимагати гроші", правозахисник пояснив, що захисників у Кольченка немає.

"Всі загрози йому, Олегу (Сенцову. - Ред.) - з Москви. Погрожувати щось буде, якщо звідти буде наказ", - сказав правозахисник.

Олександр Кольченко Центр журналістських розслідувань

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кольченко оголосив голодування в російській в'язниці.