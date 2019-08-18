"Всі загинули!" Оприлюднено шокуючі дані розвідки США про Чорнобиль

Американська організація "Національний архів безпеки" оприлюднила перший звіт розвідки США про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції.

Таємне повідомлення асистента з питань розвідки і досліджень державного секретаря США Мортона Абрамовіц на ім'я держсекретаря Джорджа Шульца 2 травня 1986 рокці було оприлюднено на сайті організації, передає "Громадське".

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Згідно зі звітом, після катастрофи американська розвідка мала сумніву, що офіційні заяви влади СРСР про кількість жертв відповідають дійсності. Тоді стверджувалося, ніби загинули лише дві особи.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", – писав Абрамовіц.

На той момент в розвідці були переконані, що більшість персоналу повинні були відразу евакуювати. А для зменшення наслідків вибуху на ядерному реакторі певні групи все одно залишалися на місці. Однак в дійсності після вибуху ніякої евакуації не було. А для реагування на інцидент залучали додаткові ресурси – пожежників.

Пожежники гасять вогонь Архівні кадри - скріншот

"Враховуючи масштаб руйнації, який спостерігається на знімках місця події, нам здається, що всі, хто перебував у безпосередній близькості до вибуху 4-го енергоблоку, або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення", – йдеться в документі.

Чорнобиль chernobyl.kh.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що в Чорнобильській зоні назріває нова катастрофа. Саркофаг, який був побудований над зруйнованим четвертим реактором ЧАЕС, знаходиться в аварійному стані і може обрушитися в будь-який момент.

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