''Усе вже вивезене'': нардеп забив на сполох через мощі в Києво-Печерській лаврі

З Києво-Печерської лаври могли вивезти всі мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.

Саме тому комісія Міністерства культури, яка здійснює перевірку святинь Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, досі не відзвітувала про результати інвентаризації. Адже вона могла виявити цю підміну. Таке припущення висловив народний депутат України Ігор Луценко (фракція "Батьківщина"), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Проблема полягає у тому, що, швидше за все, там уже все вивезене. Вивезли всі ці мощі. Генетична експертиза є чи ні? Це автентичні мощі або муляжі? Куди все поділося? Це, швидше за все, будуть приголомшливі факти, і тому туди поки ще нікого не пускають", — сказав парламентар, підкресливши, що вважає за необхідне проаналізувати, як проходила інвентаризація.

Києво-Печерська лавра Pixabay

Луценко сподівається, що в січні Антикорупційний комітет Верховної Ради, членом якого він є, запросить представників Міністерства культури для звіту роботи комісії, щоб вони відзвітували про зроблене і сказали, що будуть далі робити.

"Створена комісія із інвентаризації повинна вже була відзвітувати, але це — вузькочиновницька комісія, і давайте попросимо Мінкульт включити в неї громадськість, народних депутатів. Давайте разом працювати, проводити інвентаризацію", — сказав він.

Ігор Луценко Facebook Ігоря Луценка

У свою чергу, екс-директор Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець звернув увагу на те, що держава Україна віддала мощі церкви і нині не є їхнім власником. У зв'язку з цим він висловив переконання у необхідності повертати контроль держави над об'єктами культурної спадщини.

"Власник мощей — не держава Україна. Держава Україна добровільно віддала це у власність церкви. Ось у чому проблема — ми все віддали самі. Треба відновлювати контроль держави над об'єктами культурної спадщини в реальності, в тому числі застосовуючи закон", — сказав Кролевець.

Крім того, він допустив можливість розірвання Україною договорів оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) в разі нанесення шкоди орендованому об'єкту.

"Є власник майна. Це держава Україна. Є користувач майна. Обов'язково (в договорі оренди. — Ред.) є пункт — у разі нанесення шкоди об'єкту договір на вимогу однієї зі сторін розривається", — сказав Кролевець.

Він зазначив, що на території Києво-Печерської лаври представники громадськості зафіксували численні порушення. Зокрема, за його словами, на території заповідника побудовані 16 нових корпусів.

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