"Все трясеться, сльози течуть": мати розповіла про нову розмову з Сенцовим

У день, коли з'явилася інформація про виліт українського політв'язня Олега Сенцова з російської колонії, режисер дзвонив своїй матері, щоб привітати з днем народження.

Як говориться в сюжеті "Крим.Реаліі", мамі Сенцова подзвонили вночі і розповіли про переліт, після чого її стан різко погіршився.

"Вірите? Говорити не можу. Я ж його давно не чула. У мене все трясеться, сльози течуть, говорити що - взагалі не знаю. Потім він мені почав говорити, що робити Аліні, я так засміялася, сказала: "Синку, зараз я зрозуміла, що це ти, що ти живий. Тому що вказівки нам став давати", - розповіла вона.

Олег Сенцов

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії повідомили про рішення по Сенцову після надходження двох клопотань про помилування українського політв'язня.

Також нещодавно сестра Сенцова розповіла, що Олег знаходиться в передкризовому стані.

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