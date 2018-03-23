УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

"Все одно випустять": астролог вказав на символізм у справі Савченко

3.4тЧитати новину російською

На показовий символізм у справі позафракційного нардепа Надії Савченко вказав астролог Влад Росс.

Він пов'язує з її затриманням ще одну подію, передають "Вести".

"Вчора (22 березня - Ред.), в той же день, коли затримали Надію Савченко, інша Савченко стала чемпіоном світу з фігурного катання", - сказав астролог.

Новини
Палили інструкції? Спливли підозрілі фото Савченко з Рубаном

Йдеться про українку Олену Савченко, яка до 2004 року представляла на змаганнях нашу країну, після чого перебралася до Німеччини. 22 березня вона і Бруно Массо виграли чемпіонат світу з фігурного катання в Мілані, оновивши власний світовий рекорд за очками в довільній програмі.

"Я дивився гороскоп Надії. Навіть при критичній ситуації вона все одно вийде переможцем. Скільки б вона зараз не провела за гратами, її доведеться випустити. І це тільки підніме її рейтинг", - прогнозує Росс.

Новини
Савченко оголосила голодування: хто з політиків в Україні був до неї

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ЗМІ помітили, що Савченко провела на волі рівно 666 днів.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Надія СавченкоВлад Росс
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Наші блоги