"Все одно випустять": астролог вказав на символізм у справі Савченко

На показовий символізм у справі позафракційного нардепа Надії Савченко вказав астролог Влад Росс.

Він пов'язує з її затриманням ще одну подію, передають "Вести".

"Вчора (22 березня - Ред.), в той же день, коли затримали Надію Савченко, інша Савченко стала чемпіоном світу з фігурного катання", - сказав астролог.

Йдеться про українку Олену Савченко, яка до 2004 року представляла на змаганнях нашу країну, після чого перебралася до Німеччини. 22 березня вона і Бруно Массо виграли чемпіонат світу з фігурного катання в Мілані, оновивши власний світовий рекорд за очками в довільній програмі.

"Я дивився гороскоп Надії. Навіть при критичній ситуації вона все одно вийде переможцем. Скільки б вона зараз не провела за гратами, її доведеться випустити. І це тільки підніме її рейтинг", - прогнозує Росс.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ЗМІ помітили, що Савченко провела на волі рівно 666 днів.