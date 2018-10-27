''Все буде Україна!'' У мережі показали ліквідованого терориста ''ДНР''

На Донбасі Збройні сили України ліквідували чергового терориста "ДНР".

Подробиці і фото оприлюднив у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його словами, "200-та бригада поповнилася черговим бійцем".

"Все буде Україна і перемога за нами!" - додав Штефан.

Убитий пособник окупантів, 29-річний Валентин Зацарний воював у так званій "5 ОМСБр Оплот".

Згідно з даними сайту "Миротворець", Зацарний - уродженець Херсона, проживав у Великоновосілківському районі Донецької області.

Валентин Зацарний facebook.com/ukrop.bc

Валентин Зацарний facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому районі Донецької області спостерігачі ОБСЄ зафіксували колону російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога".