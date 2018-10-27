''Все буде Україна!'' У мережі показали ліквідованого терориста ''ДНР''

На Донбасі Збройні сили України ліквідували чергового терориста "ДНР".
Подробиці і фото оприлюднив у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його словами, "200-та бригада поповнилася черговим бійцем".
"Все буде Україна і перемога за нами!" - додав Штефан.
Убитий пособник окупантів, 29-річний Валентин Зацарний воював у так званій "5 ОМСБр Оплот".
Згідно з даними сайту "Миротворець", Зацарний - уродженець Херсона, проживав у Великоновосілківському районі Донецької області.
Валентин Зацарний
facebook.com/ukrop.bc
Валентин Зацарний
facebook.com/ukrop.bc
facebook.com/ukrop.bc
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому районі Донецької області спостерігачі ОБСЄ зафіксували колону російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога".
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