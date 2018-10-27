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''Все буде Україна!'' У мережі показали ліквідованого терориста ''ДНР''

4.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі Збройні сили України ліквідували чергового терориста "ДНР".

Подробиці і фото оприлюднив у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його словами, "200-та бригада поповнилася черговим бійцем".

"Все буде Україна і перемога за нами!" - додав Штефан.

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Убитий пособник окупантів, 29-річний Валентин Зацарний воював у так званій "5 ОМСБр Оплот".

Згідно з даними сайту "Миротворець", Зацарний - уродженець Херсона, проживав у Великоновосілківському районі Донецької області.

Валентин Зацарний

Валентин Зацарний

facebook.com/ukrop.bc

Валентин Зацарний

Валентин Зацарний

facebook.com/ukrop.bc

''Все буде Україна!'' У мережі показали ліквідованого терориста ''ДНР''

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому районі Донецької області спостерігачі ОБСЄ зафіксували колону російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога".

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДНРНовини ДНР
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Приветы Кобзону, земля те стекловатой, вата...
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев. Гражданская война.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Чугункин Клим, педрило и тебя убьют ,выродок
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
гори в аду падлота и весь твой вывадок
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