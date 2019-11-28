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29 листопада • оновлено в 11:18
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Впевненість 100%: стало відомо, чи боятися наступу на Донбасі

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Загрози наступу на Україну з боку окупованих територій наразі немає, запевняє українська розвідка.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) Олександр Борщевський під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає ніякої загрози наступу з того боку. Ті дані, які простежуються в щоденних звітах, відкритих джерелах штабу Об'єднаних сил... зараз інформації стосовно прямого вторгнення немає", – наголосив він.

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За словами Борщевського, ситуація з безпеки на ділянках розведення сил на Донбасі покращилася.

"Сьогодні я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що ситуація з безпеки на ділянках розведення не погіршилася, а покращилася, тому що, фактично, повністю відновлено інфраструктуру, налагоджено роботу медичних установ, поліцейських патрулів, патрулів Національної гвардії, люди себе відчули в цілковитій безпеці", – наголосив він.

Загрози захоплення України немає

Загрози захоплення України немає

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Заказная статья! Ложь абсолютная! Где это автор увидел восстановление инфраструктуры и прекращение обстрелов? У себя в Киеве? Так в Киеве и раньше не стреляли, нехорошо вводить людей в заблуждение, а за деньги, тем более!
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фил филька
фил филька
странно а гиперлуп ждет путина на танке в киеве)))
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
фил филька, Плешивого вашего, уже черти в аду заждались, но уже вот, вот!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Памперсы можете поменять и из шаровар вытряхнуть.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Гусенцова Галина, Да, да! И желательно на головы россиянам! А что? Они привычные!
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