Впевненість 100%: стало відомо, чи боятися наступу на Донбасі

Загрози наступу на Україну з боку окупованих територій наразі немає, запевняє українська розвідка.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) Олександр Борщевський під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає ніякої загрози наступу з того боку. Ті дані, які простежуються в щоденних звітах, відкритих джерелах штабу Об'єднаних сил... зараз інформації стосовно прямого вторгнення немає", – наголосив він.

За словами Борщевського, ситуація з безпеки на ділянках розведення сил на Донбасі покращилася.

"Сьогодні я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що ситуація з безпеки на ділянках розведення не погіршилася, а покращилася, тому що, фактично, повністю відновлено інфраструктуру, налагоджено роботу медичних установ, поліцейських патрулів, патрулів Національної гвардії, люди себе відчули в цілковитій безпеці", – наголосив він.

Загрози захоплення України немає 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". При цьому Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

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