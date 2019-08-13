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Воювали за "Л/ДНР" і фанати "русского міра": спливли фото українських танкістів-зрадників

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У мережі опублікували фото українських колаборантів Олександра Поволоцького та Ігоря Афоніна, які перейшли воювати на сторону терористів "Л/ДНР".

Обидва злочинці є випускниками Харківського інституту танкових військ, відзначається на сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook.

"Олександр Поволоцький з Луганська. Випускник ХІТВ 2004 року – командний факультет, 3 рота. Антиукраїнська позиція, підтримування фейкових "республік" "Л/ДНР", попередньо участь в бойових діях на Донбасі в складі російсько-окупаційних військ. Ганьба зрадникам військової присяги!" – йдеться в пості про першого зрадника.

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Судячи з його фото, він є затятим прихильником "русского міра". На них видно, що навіть на свою дитину він одягає "георгіївську" стрічку. Також на особистих сторінках у соцмережах зрадник Батьківщини активно постить фейкові проросійські ролики з метою дискредитації захисників України.

Скандальні пости перебіжчика

Скандальні пости перебіжчика

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Олександр Поволоцький закінчив ХІТВ

Олександр Поволоцький закінчив ХІТВ

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Олександр Поволоцький

Олександр Поволоцький

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Демонстрація антиукраїнської позиції Поволоцького в соцмережі

Демонстрація антиукраїнської позиції Поволоцького в соцмережі

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Зрадник України одягає на свою дитину "георгіївську" стрічку окупантів

Зрадник України одягає на свою дитину "георгіївську" стрічку окупантів

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Що стосується другого перебіжчика, Ігоря Афоніна, то він закінчив ХІТВ у 2006 році. Його також звинуватили в антиукраїнській позиції, поплічництві "Л/ДНР" та участі у війні на сході України в їх лавах.

Ігор Афонін

Ігор Афонін

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Колаборант Ігор Афонін

Колаборант Ігор Афонін

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Афонін воює проти України

Афонін воює проти України

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Афонін вступив до лав терористів "ЛНР"

Афонін вступив до лав терористів "ЛНР"

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Сторінка Афоніна в соцмережі

Сторінка Афоніна в соцмережі

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Терорист Ігор Афонін

Терорист Ігор Афонін

Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад". Він проживав в Кременчуці Полтавської області.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР
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Golan Sim
Golan Sim
А в чём заключается "предательство" этих ребят? В том, что они не присягнули дохлому банд/ере и не захотели участвовать в фекальных маршах?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Golan Sim, Ты вряд ли поймешь - вы ведь присягаете путлеру. А мы - народу Украины. Вот и разница между защитниками Родины и рассейскими фашистами.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Молодцы парни,воюют за свою Родину и народ,а не за дядю Сэма как рагули.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Бабаев Бабай, За рассейский фашизм они воюют, за рабство, ну и за ржубли конечно - социальный лифт, был алкоголик, теперь защитнег.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Они тоже регулярные войскаРФ? Или все таки гражданская война существует в Украине?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Иваненко Виталий, Пупсик, в отличии от тебя, я представляю себе что такое завод, работал там. Насчет СС почитай про Мільчаков Олександр Іванович. А насчет снабжения - весь мир понимает что мы воюем с рассеей, которой стремно ввязываться в большую войну.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вертеловский Сергей, Свiдомо МАНДАйнутое бидло, ты хоть представляешь, что такое 100!!! заводов? А украинские батальоны сс не снабжают из за бугра...от батона до гандона? И посмотри, кто участвовал в гражданских войнах, хотя бы в Испании в сороковых и в России в начале двадцатых прошлого века....это так для наполнения свiдомо пустующей безтолковки информацией.
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