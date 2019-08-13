Воювали за "Л/ДНР" і фанати "русского міра": спливли фото українських танкістів-зрадників

У мережі опублікували фото українських колаборантів Олександра Поволоцького та Ігоря Афоніна, які перейшли воювати на сторону терористів "Л/ДНР".

Обидва злочинці є випускниками Харківського інституту танкових військ, відзначається на сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook.

"Олександр Поволоцький з Луганська. Випускник ХІТВ 2004 року – командний факультет, 3 рота. Антиукраїнська позиція, підтримування фейкових "республік" "Л/ДНР", попередньо участь в бойових діях на Донбасі в складі російсько-окупаційних військ. Ганьба зрадникам військової присяги!" – йдеться в пості про першого зрадника.

Судячи з його фото, він є затятим прихильником "русского міра". На них видно, що навіть на свою дитину він одягає "георгіївську" стрічку. Також на особистих сторінках у соцмережах зрадник Батьківщини активно постить фейкові проросійські ролики з метою дискредитації захисників України.

Скандальні пости перебіжчика Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Олександр Поволоцький закінчив ХІТВ Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Олександр Поволоцький Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Демонстрація антиукраїнської позиції Поволоцького в соцмережі Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Зрадник України одягає на свою дитину "георгіївську" стрічку окупантів Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Що стосується другого перебіжчика, Ігоря Афоніна, то він закінчив ХІТВ у 2006 році. Його також звинуватили в антиукраїнській позиції, поплічництві "Л/ДНР" та участі у війні на сході України в їх лавах.

Ігор Афонін Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Колаборант Ігор Афонін Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Афонін воює проти України Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Афонін вступив до лав терористів "ЛНР" Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Сторінка Афоніна в соцмережі Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Терорист Ігор Афонін Facebook "Зрадники військової присяги ХІТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад". Він проживав в Кременчуці Полтавської області.

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