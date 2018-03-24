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"Вороже гніздо": Порошенко відзначив СБУ за справу Савченко

2.7тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко подякував Службі безпеки за те, що вона викрила терористичне "вороже кубло" в Києві.

Про це він сказав у Київській області на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, передає його прес-служба.

За словами Порошенка, СБУ "стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян" і висловив "особливу подяку" за "майстерно викрите вороже кубло, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами і державний переворот в інтересах Російської Федерації".

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Порошенко висловив впевненість, що викриття спецслужбами і звинувачення Міхеїла Саакашвілі і Надії Савченко "гідні сторінок в підручниках для майбутніх спецслужбістів".

"Протягом двох останніх місяців СБУ провела дві масштабні операції, які гідні сторінок в підручниках для майбутніх спецслужбістів. Спочатку був блискуче викритий і легально задокументований зв'язок" табору протесту "під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в РФ, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. Отримано переконливі докази і перекритий фінансовий канал між Дніпром і Москва-рікою, яким вони переправляли ці 30 срібняків", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Росія намагається перемістити епіцентр гібридної війни в столицю України.

"Чим менше стрільб в зоні бойових дій, тим більша активність ворога в тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якомога ближче до серця України, а серце - це наша давня столиця, красень Київ", - сказав він.

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Президент підкреслив, що фінансовані з Росії сили готували в Україні державний переворот в інтересах РФ, використовуючи "так звану теорію керованого хаосу".

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Савченко закидають змову з головою Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном , ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

За словами судді, Савченко планувала провокацію злочину, а не сам злочин. Її підозрюють по ряду статей КК України.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Надія СавченкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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