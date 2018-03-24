"Вороже гніздо": Порошенко відзначив СБУ за справу Савченко

Президент України Петро Порошенко подякував Службі безпеки за те, що вона викрила терористичне "вороже кубло" в Києві.

Про це він сказав у Київській області на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, передає його прес-служба.

За словами Порошенка, СБУ "стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян" і висловив "особливу подяку" за "майстерно викрите вороже кубло, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами і державний переворот в інтересах Російської Федерації".

Порошенко висловив впевненість, що викриття спецслужбами і звинувачення Міхеїла Саакашвілі і Надії Савченко "гідні сторінок в підручниках для майбутніх спецслужбістів".

"Протягом двох останніх місяців СБУ провела дві масштабні операції, які гідні сторінок в підручниках для майбутніх спецслужбістів. Спочатку був блискуче викритий і легально задокументований зв'язок" табору протесту "під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в РФ, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. Отримано переконливі докази і перекритий фінансовий канал між Дніпром і Москва-рікою, яким вони переправляли ці 30 срібняків", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що Росія намагається перемістити епіцентр гібридної війни в столицю України.

"Чим менше стрільб в зоні бойових дій, тим більша активність ворога в тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якомога ближче до серця України, а серце - це наша давня столиця, красень Київ", - сказав він.

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Президент підкреслив, що фінансовані з Росії сили готували в Україні державний переворот в інтересах РФ, використовуючи "так звану теорію керованого хаосу".

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Савченко закидають змову з головою Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном , ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

За словами судді, Савченко планувала провокацію злочину, а не сам злочин. Її підозрюють по ряду статей КК України.