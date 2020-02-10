Ворога відкинули на 20 км: українські воїни розповіли, як відстояли південь Донбасу

Широкинська наступальна операція – одна з найуспішніших. Рівно п'ять років тому, 10 лютого 2015 року, підрозділи Національної гвардії України звільнили низку населених пунктів під Маріуполем, відкинувши ворога на 20 км.

Детальніше про ті події повідомляється у програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо" (для перегляду відео, проскрольте вниз).

Початку Павлопіль-Широкинської наступальної операції поклав обстріл російськими бойовиками житлових кварталів Маріуполя. Стріляли із систем залпового вогню "Град". В результаті атаки загинули 29 містян, сотні отримали травми.

Основним завданням для наших бійців стало витіснення ворожих резервів із Дебальцевського напрямку. Також треба було відтягнути лінію фронту на 10 км на схід від Маріуполя.

Результати обстрілів

"Це завдання виконали повністю, і за шість діб активних бойових дій було відновлено контроль над шістьма населеними пунктами", – розповів командир полку "Азов" Денис Пропокенко.

Наслідки обстрілу

Разом із "Азовом" в операції брали участь бійці батальйону "Донбас" і підрозділи Збройних сил України.

Доброволець Микола Анацький згадує про бійців, які брали участь у битві. Хтось був добре підготовлений, хтось ні.

"Широкине розташоване в низині. І наші позиції були на панівних висотах. У нас проходили ротації: п'ять діб ми, п'ять діб "Азов". Бувало таке, коли заїздила нова ротація. Деякі люди були далекі від війни... Наприклад, стріляли з РПГ по окопах, дистанція до яких була 600 метрів. Граната просто не долітала. Але бувало, заїздили професіонали", – розповідає ветеран російсько-української війни.

Відслуживши чотири з половиною роки в Національній гвардії України, Микола Анацький демобілізувався. Зараз воїн змінив кулемет на фотоапарат і працює у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські бойовики на Донбасі 10 лютого порушили режим тиші. Вони влаштували мінометний обстріл позицій Об'єднаних сил, стріляючи з околиць окупованого села Саханка.

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