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6 травня • оновлено в 23:15
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Нове розведення сил на Донбасі неможливо – Бабич

2.5т
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Розведення сил на нових ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі в нинішній ситуації проводити не можна.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив ветеран АТО Гліб Бабич. "На ділянці розведення обстріли тривають, не один і не два дні. Під обстрілом не можна проводити подальше розведення сил", – сказав він.

"Наші військові на цій ділянці (Богданівка-Петрівське, - Ред.) дотримуються режиму тиші і намагаються не відповідати на це. Але ті нахабніють і продовжують стріляти. Я не розумію, навіщо нам ще якісь позиції залишати, якщо на тих позиціях, де відбулося розведення, ми маємо обстріли, ситуацію, коли ворог заходить на ці ділянки", – підкреслив ветеран.

"Ми звільнимо ще якісь ділянки і там буде те ж саме", – заявив він.

Нове розведення сил на Донбасі неможливо – Бабич

Нове розведення сил на Донбасі неможливо – Бабич

Як писав OBOZREVATEL, 5 травня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції бійців ЗСУ, відкривши вогонь в тому числі і в районі ділянки розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Мирні переговори в Мінську Відведення військ на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Підсумки Ексклюзив
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Вoйна до последнего украинца!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А развести людей с обеих сторон не пробовали? Чем дальше они друг от друга будут, тем меньше будут друг друга раздражать.
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