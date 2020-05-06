Розведення сил на нових ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі в нинішній ситуації проводити не можна.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив ветеран АТО Гліб Бабич. "На ділянці розведення обстріли тривають, не один і не два дні. Під обстрілом не можна проводити подальше розведення сил", – сказав він.

"Наші військові на цій ділянці (Богданівка-Петрівське, - Ред.) дотримуються режиму тиші і намагаються не відповідати на це. Але ті нахабніють і продовжують стріляти. Я не розумію, навіщо нам ще якісь позиції залишати, якщо на тих позиціях, де відбулося розведення, ми маємо обстріли, ситуацію, коли ворог заходить на ці ділянки", – підкреслив ветеран.

"Ми звільнимо ще якісь ділянки і там буде те ж саме", – заявив він.

Нове розведення сил на Донбасі неможливо – Бабич

Як писав OBOZREVATEL, 5 травня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції бійців ЗСУ, відкривши вогонь в тому числі і в районі ділянки розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.

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