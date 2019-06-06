"Вони не сепаратисти!" У Європі визнали вторгнення Росії на Донбас

Бойовиків на Донбасі не можна називати сепаратистами, адже вони воюють під керівництвом Росії.

Про це 5 червня в посольстві ФРН в Угорщині в рамках українського місяці "Україна в фокусі" повідомив професор угорського католицького університету Анраш Рац, передає прес-служба диппредставництва України в Угорщині.

"Професор угорського католицького університету Анраш Рац зазначив, що сьогодні важливо не плутати поняття і називати речі своїми іменами, а саме не вживати слова "сепаратисти" по відношенню до осіб, які беруть участь у війні на Сході України. Адже мова йде про сили, які формуються, керуються і підтримуються Росією, а присутність росіян на Сході України є беззаперечним фактом", – повідомили дипломати.

Також директор Управління Східної Європи Державного департаменту США Бредлі Фреден в своєму виступі розповів про методи ведення гібридної війни Росією на території України. Експерт підкреслив, що Кремль використовує кібератаки, здійснює теракти на території України, економічний та енергетичний тиск.

Відзначається, що український місяць "Україна в фокусі" проводиться спільно Посольствами України, Канади, Нідерландів, ФРН і США в Угорщині.

Вторгнення РФ на Донбас kievpravda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міноборони повідомили, що російські окупаційні війська призводять в готовність лінію зіткнення на Донбасі: зокрема, обладнають нові позиції і стягують важке озброєння.

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