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/Розслідування

"Вони не сепаратисти!" У Європі визнали вторгнення Росії на Донбас

1.8тЧитати матеріал російською

Бойовиків на Донбасі не можна називати сепаратистами, адже вони воюють під керівництвом Росії.

Про це 5 червня в посольстві ФРН в Угорщині в рамках українського місяці "Україна в фокусі" повідомив професор угорського католицького університету Анраш Рац, передає прес-служба диппредставництва України в Угорщині.

"Професор угорського католицького університету Анраш Рац зазначив, що сьогодні важливо не плутати поняття і називати речі своїми іменами, а саме не вживати слова "сепаратисти" по відношенню до осіб, які беруть участь у війні на Сході України. Адже мова йде про сили, які формуються, керуються і підтримуються Росією, а присутність росіян на Сході України є беззаперечним фактом", – повідомили дипломати.

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Також директор Управління Східної Європи Державного департаменту США Бредлі Фреден в своєму виступі розповів про методи ведення гібридної війни Росією на території України. Експерт підкреслив, що Кремль використовує кібератаки, здійснює теракти на території України, економічний та енергетичний тиск.

Відзначається, що український місяць "Україна в фокусі" проводиться спільно Посольствами України, Канади, Нідерландів, ФРН і США в Угорщині.

Вторгнення РФ на Донбас

Вторгнення РФ на Донбас

kievpravda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міноборони повідомили, що російські окупаційні війська призводять в готовність лінію зіткнення на Донбасі: зокрема, обладнають нові позиції і стягують важке озброєння.

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Теми
Російсько-український конфліктвійнаВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуРосіявійна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
..в посольстве ФРГ в Венгрии в рамках украинского месяца "Украина в фокусе" сообщил профессор венгерского католического университета.. Чего только не сообщают всякие никому не известные профессора ))) зато внаукраине как приятно, ещё бы грошей дали))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Профессор венгерского католического университета-это вся Европа?
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леня зе
леня зе
Стук Кастрюль, все ниже ниже иниже.марш кастрюль
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