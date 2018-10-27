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''Росія не піде з Донбасу'': український офіцер назвав головний страх Кремля

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Російська Федерація не піде з окупованих територій Донбасу, тому що Кремль боїться міжнародних розслідувань російських злочинів проти людяності.

Про це в ефірі ObozTV заявив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. За його словами, слідчі з'являться на Донбасі, варто тільки російським військам його покинути.

"Якщо вони зараз зіллють ці окуповані території - яким чином вони можуть це зробити? Тільки якщо виведуть звідти свої війська. Виведення військ - це відразу візит туди української армії. І це відразу візит туди міжнародних слідчих. Моментально!" - запевнив Гай.

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Він нагадав, що на Донбасі росіяни вбивали людей, катували їх, віджимали бізнеси і грабували підприємства. І якщо Кремль віддасть Україні окуповану територію - все це розкриється, і РФ доведеться відповідати.

"А це ще й великі репутаційні втрати для Кремля. Тому що зараз Путіна дуже багато хто з патріотичних кіл Росії звинувачує в тому, що Донбас злили. І завжди потрібно враховувати ще інформаційний супровід. Що ми бачимо на російських каналах? Вони продовжують звинувачувати Україну продовжують називати нас фашистами, загрожують то ядерним ударом, то знищенням", - пояснив офіцер.

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"Тобто відповідна риторика не змінилася. Тому поки їхня військова машина пропаганди йде в цьому напрямку, рано говорити про якусь миролюбність або якісь зміни політики", - резюмував Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зазнала чергової поразки на геополітичній арені.

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Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Об'єкти
АТОООСНовини ДонбасуРосіяУкраїнаконфліктвійна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А больше всего о чем животные сожалеете, что не можете жителей Донбасса расстрелять, горло им перегрызть?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Прошу обратить внимание, что Обоз уже несколько дней как начал удалять комменты. проверяйте их сохранность! Близятся выборы, а обоз занял про-порошенковскую позицию!
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Michael Kuksov, Хуесос кацапский, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная российская гомосятина !
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Michael Kuksov, ну не за Юлю же голосовать
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Путин не делает "резких" движений, т.к. Украина их не делает! Но 3 дивизии стоят совершенно открыто на границе! А чего Путину суетиться- Донбасс де-факто в России! Это пусть Краина шевелится!
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2
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Michael Kuksov, Хуесос кацапский, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная российская гомосятина !
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