''Росія не піде з Донбасу'': український офіцер назвав головний страх Кремля

Російська Федерація не піде з окупованих територій Донбасу, тому що Кремль боїться міжнародних розслідувань російських злочинів проти людяності.

Про це в ефірі ObozTV заявив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. За його словами, слідчі з'являться на Донбасі, варто тільки російським військам його покинути.

"Якщо вони зараз зіллють ці окуповані території - яким чином вони можуть це зробити? Тільки якщо виведуть звідти свої війська. Виведення військ - це відразу візит туди української армії. І це відразу візит туди міжнародних слідчих. Моментально!" - запевнив Гай.

Він нагадав, що на Донбасі росіяни вбивали людей, катували їх, віджимали бізнеси і грабували підприємства. І якщо Кремль віддасть Україні окуповану територію - все це розкриється, і РФ доведеться відповідати.

"А це ще й великі репутаційні втрати для Кремля. Тому що зараз Путіна дуже багато хто з патріотичних кіл Росії звинувачує в тому, що Донбас злили. І завжди потрібно враховувати ще інформаційний супровід. Що ми бачимо на російських каналах? Вони продовжують звинувачувати Україну продовжують називати нас фашистами, загрожують то ядерним ударом, то знищенням", - пояснив офіцер.

"Тобто відповідна риторика не змінилася. Тому поки їхня військова машина пропаганди йде в цьому напрямку, рано говорити про якусь миролюбність або якісь зміни політики", - резюмував Гай.

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