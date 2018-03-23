"Вона мозок": Чорновіл сказав, хто насправді керує Савченко

Позафракційний депутат Верховної Ради Надія Савченко знаходиться практично під повним контролем своєї молодшої сестри.

Про це ефірі ObozTV заявив колишній народний депутат Тарас Чорновіл.

"Є пряме управління. Ми забуваємо про ще одну людину - Віра Савченко. Вона є там основним інтелектом, вона основний мозок, вона постійно її направляє. З 2006 року вона її веде. Сама Надія Савченко визнала, що Віра краще, Віра то, Віра се", - розповів він.

За його словами, сама Віра Савченко також могла бути завербованою російськими спецслужбами більше десяти років тому.

"Якщо ми слухаємо всі її тези, то вони чисто вкладаються в основні російські вимоги. Я вважаю, що вона (Надія Савченко. - Ред.) була передана і взята під контроль ще до так званого полону. У полон вона не потрапила, в полон вона здалася ", - підкреслив Чорновіл.

При цьому він зазначив і вплив російських кураторів на дії Савченко-старшої.

"У неї є технологічне російське управління. Як тільки заарештували Рубана, вона втекла в Європу. Там її не бачили, вона засвітилась на одній нараді, переплутала міста, переплутала все. За даними нашої розвідки, вона в цей час перебувала в Іспанії, де з нею, очевидно, працювали", - констатував екс-нардеп.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.

Як повідомляв "Обозреватель", Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозру Савченко.