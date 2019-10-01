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1 жовтня • оновлено в 22:08
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/ Розслідування

"Вона хоч жива?" У Бердичеві натовп підлітків по-звірячому побив дівчинку та її маму

13.9т Читати матеріал російською

У Бердичеві (Житомирська область) у парку культури і відпочинку натовп підлітків у неділю, 29 вересня, нібито побив 15-річну місцеву жительку та її маму.

Як написало видання "Бердичів.biz", жінка подала заяву в поліцію через булінг. За словами матері, її доньці, яка навчалася в одному з профтехучилищ міста, постійно погрожували однолітки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка запевнила, у вечір нападу їй надіслали СМС із проханням терміново прийти і врятувати підлітка, а пізніше мати дізналася, що доньці "забили стрілку в курилці" за гаражами біля парку.

У Бердичеві підлітки нібито побили дівчинку і маму

У Бердичеві підлітки нібито побили дівчинку і маму

Бердичів.biz

"Коли батьки прибігли, жертву вже били кілька дівчат, навколо зібрався великий натовп підлітків, ніхто не робив спроб припинити бійку. Більше того – багато хто знімав ситуацію на мобільний телефон", – написало видання.

За словами матері, коли вона кинулася рятувати доньку, то напали і на неї. На місце події викликали правоохоронців, підозрюваних у побитті доправили до Бердичівського міського відділу поліції.

Правоохоронці розповіли журналістам іншу версію подій: в результаті словесного конфлікту зав'язалася бійка між двома дівчатами, яка закінчилася заподіянням тілесних ушкоджень. Відомості внесли до ЄРДР за ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України.

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Постраждала поскаржилася батькам, що нападники систематично цькували її: вони погрожували їй і насміхалися з жертви. За словами дівчинки, на місці події була присутня її одногрупниця і студенти інших навчальних закладів міста.

Сім'я злякалася, що справу спробують "зам'яти", адже одною з ініціаторок булінга і побиття нібито була дочка працівниці Бердичівського відділу поліції.

У мережі з'явилися знімки підлітків, які брали участь у бійці, а також їхня переписка.

"За що ви так з Аліною", "Менше говорити брехні треба", "Вона хоч жива?", "Жива, напевно", "Ну що там, мала залишилася живою чи ні?", "Напевно", – йдеться у повідомленнях.

Це трапилося 29 вересня у парку культури і відпочинку

Це трапилося 29 вересня у парку культури і відпочинку

Бердичів.biz

Жінка подала заяву в поліцію

Жінка подала заяву в поліцію

Бердичів.biz

Скріншот переписки у мережі

Скріншот переписки у мережі

Бердичів.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Ізюм Харківської області натовп підлітків жорстоко побив однолітка. Подію знімали на відео. А в самому Харкові натовп агресивних молодих людей побив підлітка-учасника "Маршу рівності".

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Місце
Україна Житомир
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руденко евгений
руденко евгений
Хам побеждает...проблема не Бердичева...
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Чан Джеки
Чан Джеки
на отработку по отмыванию сортиров таких тварей молодых .чтобы знали чем пахнет тюрьма.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот это слэнг! апофеоз смешения языков и безграмотности)
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