"Вона голодує!" У Савченко виправдалися за детектор брехні

Експертиза із застосуванням поліграфа, яка підтвердила наявність у народного депутата Надії Савченко намірів насильницького повалення влади, була проведена некоректно.

Про це OBOZREVATEL заявив адвокат Савченко Олександр Шадрін. За його словами, питання були задані не точно, а Надія могла реагувати на них неправильно через голодування.

"По-перше, питання були побудовані неправильно. Поліграф реагує на питання щодо подій, які були. А тут питали гіпотетично, про підготовку якихось подій. Тому поліграф реагував на них невірно. По-друге, питання були дуже довгі, складнопідрядні речення на три-чотири рядки, що не дозволяють дати відповідь. По-третє, перевірку на поліграфі не змогли провести до кінця через голодування і поганий стан Савченко. Оскільки вона голодує, організм теж може неправильно реагувати", - зазначив Шадрін.

Він підкреслив, що захист просить провести експертизу, коли Савченко буде виведена з голодування.

"Також у нас є сумніви і в об'єктивності цього дослідження, тому що вищі чини ГПУ, СБУ могли впливати на фахівців, які проводили перевірку", - заявив Шадрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів . 15 травня суд продовжив запобіжний захід до 13 липня.