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Волонтер повідомив про втрати ЗСУ на Донбасі

6.2тЧитати новину російською

Українські військові зазнали втрат в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Facebook український волонтер і журналіст Мирослав Гай.

"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблий", - написав він.

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Адекватна відповідь: "Л / ДНР" зазнали великих втрат на Донбасі

При цьому в своєму Twitter Гай вказує, що загиблих військових було кілька.

"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблі", - зазначив він.

При цьому подробиць про причини втрат серед ООС, зокрема про місце й обставини загибелі, він не повідомив.

У той же час, в одному з коментарів до посту користувач повідомляє про обстріл в Донецьку з застосуванням великокаліберного озброєння.

"Було чути бій в Київському районі Донецька, на важка арта, а щось схоже на танки, або великий калібр кулеметів чи мінометів, дуже щільний вогонь... Боже, бережи Воїнів Світла!", - написала користувач Миру Корнілкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 25 травня українські військові знищили 2 і поранили 4 терористів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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