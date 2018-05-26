Волонтер повідомив про втрати ЗСУ на Донбасі

Українські військові зазнали втрат в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Facebook український волонтер і журналіст Мирослав Гай.

"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблий", - написав він.

При цьому в своєму Twitter Гай вказує, що загиблих військових було кілька.

"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблі", - зазначив він.

При цьому подробиць про причини втрат серед ООС, зокрема про місце й обставини загибелі, він не повідомив.

У той же час, в одному з коментарів до посту користувач повідомляє про обстріл в Донецьку з застосуванням великокаліберного озброєння.

"Було чути бій в Київському районі Донецька, на важка арта, а щось схоже на танки, або великий калібр кулеметів чи мінометів, дуже щільний вогонь... Боже, бережи Воїнів Світла!", - написала користувач Миру Корнілкова.

Вибачте, що ні про футбол.



Знову загиблі .... - Мирослав Гай (@miroslavgai) 26 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 25 травня українські військові знищили 2 і поранили 4 терористів.