Волонтер повідомив про втрати ЗСУ на Донбасі

Українські військові зазнали втрат в зоні конфлікту на Донбасі.
Про це повідомив у своєму Facebook український волонтер і журналіст Мирослав Гай.
"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблий", - написав він.
При цьому в своєму Twitter Гай вказує, що загиблих військових було кілька.
"Вибачте, що не про футбол. Знову загиблі", - зазначив він.
При цьому подробиць про причини втрат серед ООС, зокрема про місце й обставини загибелі, він не повідомив.
У той же час, в одному з коментарів до посту користувач повідомляє про обстріл в Донецьку з застосуванням великокаліберного озброєння.
"Було чути бій в Київському районі Донецька, на важка арта, а щось схоже на танки, або великий калібр кулеметів чи мінометів, дуже щільний вогонь... Боже, бережи Воїнів Світла!", - написала користувач Миру Корнілкова.
Вибачте, що ні про футбол.- Мирослав Гай (@miroslavgai) 26 травня 2018 р
Знову загиблі ....
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 25 травня українські військові знищили 2 і поранили 4 терористів.
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