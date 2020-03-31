Воїн ЗСУ підірвався на міні в зоні ООС: деталі НП

У зоні бойових дій на Донбасі 31 березня воїн Збройних сил України підірвався на протипіхотній міні й отримав серйозну травму.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, уточнивши, що стан бійця оцінюється як важкий.

"31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий", – сказано у повідомленні.

Війна на Донбасі "Восточный вариант"

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Захисники України підкреслили, що застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще троє зазнали поранень і один – бойового ураження 30 березня в результаті ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі. Всього за минулу добу ворог 18 раз порушив режим припинення вогню.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!