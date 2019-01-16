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Водія знайшли повішеним: спливли моторошні подробиці ДТП із підлітками під Одесою

5.3тЧитати матеріал російською

В Одеській області водій збив двох дівчаток-підлітків і втік із місця події. Пізніше чоловіка виявили мертвим.

Випадок трапився увечері 15 січня в с. Бокове Любашівського району. Водій "Волги" збив двох дівчаток 13 і 15 років, котрі йшли в попутному напрямку. З місця події чоловік зник, кинувши авто.

Уранці 16 січня водія виявили мертвим, повідомили в прес-службі ГУНП Одещини.

ДТП в Одеській області

ДТП в Одеській області

"Родичі чоловіка, який імовірно скоїв наїзд на неповнолітніх, виявили його повішеним у господарській будівлі спільного домоволодіння", – розповіли у відомстві.

ДТП в Одеській області

ДТП в Одеській області

У поліції зазначили, що загиблий – 46-річний житель цього ж села. Зі слів родичів, чоловік повідомив їм, що збив на дорозі дівчат і заявив про бажання покінчити життя самогубством.

Місцеві ЗМІ повідомили, що дружині нібито вдалося заспокоїти чоловіка, однак пізніше він усе одно завершив задумане.

Водія знайшли повішеним: деталі ДТП із підлітками під Одесою

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві матір повісилася у присутності маленької дитини і літньої мами. Попередньо, причиною такого вчинку стало розлучення із чоловіком.

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Теми
КриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Зря он. Совестливый мужик. Хоть и трусливый оказался. Покойся с миром.
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