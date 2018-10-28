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''Вода з Дніпра - єдиний вихід'': Крим опинився за крок від катастрофи

5.1тЧитати матеріал російською

У центральній частині анексованого Росією Криму спостерігається гостра нестача прісної води.

Про це заявив колишній перший заступник глави українського Державного агентства водних ресурсів Михайло Яцюк, передає "Крым.Реалии". Він розповів, що на пошук додаткових джерел води на півострові потрібна колосальна сума.

Як вважає фахівець, у кожної річки або водозабірної площі є ресурс, який можна вилучати. Але якщо ж його повністю акумулювати, це може привести до серйозних порушень екологічної обстановки в басейнах річок.

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Зы свого боку Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар переконаний, що у Криму не вистачає потужної опріснювальної установки для очищення вод.

"Виходить, що єдиний вихід - дати воду з Дніпра, але ж Північно-Кримський канал сухий, він руйнується. Можна виділити не 19, а 190 мільярдів, але якщо немає води, звідки її взяти?" - запитує він.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що для можливого відновлення подачі води в Крим Росія повинна офіційно визнати його окупацію. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України з питання водопостачання.

Раніше повідомлялося, що на відновлення екосистеми Криму після посухи знадобиться мінімум років 10.

Як писав OBOZREVATEL, Кремль надав кілька варіантів вирішення проблеми з водопостачанням на анексованому півострові.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Юрій Медовар
Місце
Україна
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Израильские специалисты разработали проект по обеспечению Крыма водой! Проект предусматривает как строительство новых водозаборников.(для сбора естественной воды), так и системы опреснения морской воды. У Израиля 73% воды дают опреснители. Проблема с водой в Израиле практически решена. Это же ждёт и Крым.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Michael Kuksov, не ври, Мойша. Столько воды, сколько шло из Днепра, ни одна опреснительная установка не потянет. Вода эта золотая будет. Я лично бывал в городах Испании, где всё городское водоснабжение работает на опреснённой воде, питьевую люди покупают в магазинах, даже есть фонтаны, но никто не поливает ей огромные сельскохозяйственные территории. А знаешь почему? Вода из опреснителя — мёртвая вода, если ей часто пользоваться, будут проблемы с зубами, волосами и почками.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
За пять лет оккупации кацапы уже бы могли и опреснительные установки в Крыму построить и запустить. Никто не мешал. Разве что кацапская тупость наследственная, да их поголовная рукожопость
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Россия решила проблему с электроснабжением, решит проблему и с водой. Все равно бандеровцам не видать больше Крыма, как своих ушей)) Эпичный поджопник, который получили бандерлоги в Крыму, навсегда войдёт в историю.
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