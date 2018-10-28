''Вода з Дніпра - єдиний вихід'': Крим опинився за крок від катастрофи

У центральній частині анексованого Росією Криму спостерігається гостра нестача прісної води.

Про це заявив колишній перший заступник глави українського Державного агентства водних ресурсів Михайло Яцюк, передає "Крым.Реалии". Він розповів, що на пошук додаткових джерел води на півострові потрібна колосальна сума.

Як вважає фахівець, у кожної річки або водозабірної площі є ресурс, який можна вилучати. Але якщо ж його повністю акумулювати, це може привести до серйозних порушень екологічної обстановки в басейнах річок.

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Зы свого боку Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар переконаний, що у Криму не вистачає потужної опріснювальної установки для очищення вод.

"Виходить, що єдиний вихід - дати воду з Дніпра, але ж Північно-Кримський канал сухий, він руйнується. Можна виділити не 19, а 190 мільярдів, але якщо немає води, звідки її взяти?" - запитує він.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що для можливого відновлення подачі води в Крим Росія повинна офіційно визнати його окупацію. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України з питання водопостачання.

Раніше повідомлялося, що на відновлення екосистеми Криму після посухи знадобиться мінімум років 10.

Як писав OBOZREVATEL, Кремль надав кілька варіантів вирішення проблеми з водопостачанням на анексованому півострові.