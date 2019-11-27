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29 листопада • оновлено в 12:33
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"Вода водна": відома журналістка дорікнула колегам за розслідування про Корбана

9.1т
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Відома журналістка Наталія Влащенко висміяла розслідування свого колеги Дениса Бігуса в програмі "Наші гроші" про робочі зв'язки мера Дніпра Бориса Філатова і бізнесмена Геннадія Корбана.

За її словами, ведучий оперував чужими і всім відомими фактами. Іронічний пост вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Давно не дивлюся ніяких розслідувань, адже в цій нескінченній низці – хто до кого під'їжджає і хто від кого від'їжджає – суті небагато. Одні натяки. А натякати можна на що завгодно. Наприклад, якщо з 27-хвилинного сюжету розслідування – 6 хвилин становить затримання Корбана декілька років тому, то це "вода водна", – зазначила вона.

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Влащенко дорікнула програмі "Наші гроші" за розслідування про Корбана

Влащенко дорікнула програмі "Наші гроші" за розслідування про Корбана

Журналістка заявила, що використані у сюжеті кадри – не нові. Водночас ведучий Денис Бігус оперує тільки натяками.

"Коли тільки на 8-й хвилині він говорить: "ну що, поїхали по суті", то це комічно. Тобто майже третина розслідування була давно відомою белетристикою. Натякати можна і на давно відоме, що в кожному українському місті всі одне до одного під'їжджають і від'їжджають. Сам Денис же щось робив у Ситника з непідйомним букетом троянд. Напевно, розслідував щось", – іронічно підкреслила вона.

А також додала, що навіть "стрепенулася", коли ведучий сказав, мовляв, із моменту арешту "Корбан пішов у небуття".

"Денисе Бігусе, рік тому Корбан давав мені велике інтерв'ю на телеканалі Zik, у якому докладно розповідав і про конфлікт із Порошенком, і про еміграцію, і про взаємини з Філатовим, і про те, чим планує займатися. На людину "з небуття" схожий не був", – підсумувала Влащенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава партії "УКРОП", бізнесмен Геннадій Корбан висловився проти реалізації "формули Штайнмаєра" на Донбасі. Він заявив про те, що проти миру будь-якою ціною, враховуючи, що у владі перебувають "малоосвічені, малоначитані й некомпетентні люди".

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Автор
Діна Баронова
Особи
Наташа Влащенко Геннадій Корбан Борис Філатов Денис Бігус
Місце
Україна
Теги
ЗМІ розслідування
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Влащенко така зелена.
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