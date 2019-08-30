"Провалилася між плит": історії загиблих і вцілилих у Дрогобичі

Хрущовка, що обвалилася у Дрогобичі, поховала під собою вісім осіб. І тільки сімом мешканцям лиховісного під'їзду вдалося врятуватися.

Однак десятки сімей уцілілих під'їздів фактично залишилися без житла. Адже будинок уже давно буквально тріщав по швах, люди кажуть, що у тріщини можна було вставити дві руки. Мешканці не раз скаржилися комунальникам, але там ніхто не реагував.

Тепер поліція затримала двох працівників комунального підприємства. Однак людей це вже не поверне. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Бізнесмени могли знести стіни

Зараз поліція розглядає три версії трагедії. Слідство почало провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 376 (службова недбалість). Двох працівників комунального підприємства затримали.

Рятувальники працювали всю ніч Мерія Дрогобича

Мешканці будинку розповідають, що на першому поверсі були розташовані магазин і перукарня. За їхніми словами бізнесмени, коли збирали підписи на дозвіл відкрити тут свої офіси, обіцяли, що не будуть робити вхід з вулиці і прорубувати отвори у фасаді. Однак слова свого не дотримали.

Також люди підозрюють, що при ремонті офісів підприємці могли знести тримальні стіни. "Сусідка скаржилася, що в неї тріщина у стіні, куди можна дві руки засунути. Вона тижні за три до цього ходила в ЖЕК, а там їй сказали, щоб ремонт вони робили власними силами. Ось і результат", – обурюється літня мешканка цього будинку .

На першому поверсі будинку багато магазинів і офісів Мерія Дрогобича

Люди несли все, що могли

У мерії Дрогобича зараз думають, куди розмістити всіх людей. Тимчасово селять у готелі. Також займаються матеріальною допомогою, намагаються забезпечити постраждалих хоч якимсь одягом. У школі №16, яка розташована поруч із будинком, волонтери та бізнесмени організували харчування для жителів і для рятувальників. Туди приносять домашню їжу, консерви, воду, засоби гігієни.

"У шкільній їдальні приготували макарони по-флотськи, ми принесли бутерброди. Обід готували кримські татари. Коли ввечері їдальня закрилася, а рятувальників треба було нагодувати, то ми дали інформацію в соціальних мережах, і через півгодини люди вже все привезли. Хлопці з піцерії доставили піцу, люди везли гречку, макарони, підливу. Прийшли учні профтехучилища допомогти і просто добровольці", – розповідає мешканка Дрогобича Іра Бойко.

Містяни приносили їжу навіть серед ночі Facebook Ірини Бойко

Загинули брат і сестра

Під завалами будинку загинули 21-річна Анна Груздєва та її зведений брат Давид Стахов. У Ані і Давида спільна мама. Але ні мами, ні батька Давида в ту ніч у квартирі не було, брат і сестра були разом із бабусею.

Аня Груздєва із братом Давидом Facebook Марти Пелтц

"Аня після школи закінчила коледж, а потім юридичний факультет Тернопільського університету. Якраз у цьому році отримала диплом і збиралася шукати роботу юриста. Вона дуже любила свого брата, душі в ньому не чула", – розповіла її подруга Марта Пелтц.

Маленький Давид Facebook Ані Груздєвої

Аня Груздєва шукала роботу юриста Facebook Ані Груздєвої

Встала і провалилася між плит

Тіло Валерія Пилипівця, 42 роки, рятувальники знайшли лише наступного дня після обвалу будинку. Його дружина Ірина та двоє дітей зараз перебувають у лікарні, з травмами, але живі.

Валерій загинув при обвалі ОК Валерія Пилипівця

Сім'я жила на другому поверсі цього під'їзду. Ірина розповідала, що вночі почула дивні звуки, які почали наближатися. Чи то тріск, то чи щось сипалося. Вона встала і хотіла зайти в кімнату, де спала дитина. Але навіть не встигла дійти до дверей, як підлога під ногами провалився, і вона впала між плитами.

Ірина зараз перебуває у лікарні Youtube

Судячи зі сторінки у соцмережах, сім'я любила подорожувати Україною. А сам Валерій захоплювався футболом і вболівав за "Карпати". Раніше Іра була без роботи, навіть змушена була їздити в Польщу на заробітки. Але якраз вранці, 27 серпня мала вийти на роботу, кажуть сусіди. Зараз сім'я залишилася без годувальника.

Валерій вболівав за "Карпати" ОК Валерія Пилипівця

Валерій з дітьми. Обидва сини залишилися живі ОК Валерія Пилипівця

У мами перелом хребта, діти – у важкому стані

Серед постраждалих є сім'я Терлецьких, мама Оксана і діти – 13-річна Яніна і 6-річний Кирило. Вони всі зараз у лікарні. У Оксани перелом хребта. За словами лікаря, Ользі пощастило, хребет хоч і переламаний, але чутливість кінцівок не постраждала. Їй провели операцію, вставили металеву пластину, і лікар сподівається, що за кілька днів вона зможе навіть встати.

Оксана з дітьми Facebook Ірини Терлецької

У Кирила черепно-мозкова травма, але він при тямі. А ось складніша ситуація у дочки Яни, у неї забої грудної клітини, живота, і перелом правого стегна, їй також робитимуть операцію. Подруга Оксани, Світлана, сказала нам, що стан дітей важкий. "Оксані зробили операцію, а діти у важкому стані", – сказала жінка.

Ірина Терлецька Facebook Ірини Терлецької

Ірина з дочкою Facebook Ірини Терлецької

Куди вирушить сім'я після того, як усі одужають, поки невідомо. "У них є родичі, та й ми, друзі, допомагаємо, чим можемо, збираємо гроші на лікування", – каже подруга сім'ї.

Світлана розповідає, що цей будинок тріщав уже давно. Люди скаржилися у ЖЕК, але там жодної реакції не було.

Загибла Ольга Баран ОК Ольги Баран

Під час обвалення загинула 44-річна Ольга Баран, а її 17-річній дочці Соломії вдалося вижити. У дівчинки є батько і старша сестра, ймовірно, вона залишиться з ними.

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