Влетів у вантажівку: на Прикарпатті сталася смертельна ДТП з автобусом

В Івано-Франківській області зіткнулися автобус I-VAN, сполученням Калуш - Івано-Франківськ, і навантажений піском ЗІЛ. В результаті аварії одна людина загинула і 15 отримали травми.

ДТП сталася 6 червня біля села Майдан. Водій вантажівки виконував поворот, коли в нього ззаду врізався автобус. В результаті вантажівка перекинулася, а автобус "пішов" у кювет, де також перекинувся.

Пасажири автобуса отримали травми і були доправлені в медустанови, пізніше в обласній лікарні померла 28-річна дівчина-пасажирка. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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West news

Також повідомимо про інші масштабні аварії, які сталися в Україні 6 і 7 червня.

У Дніпропетровській області, біля села Трудолюбівка Софіївського району, зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і вантажівка Volkswagen LT. Травми отримав водій Volkswagen, а також водій і пасажир буса, який був затиснутий у салоні. Постраждалого пасажира звільнили рятувальники.

В Одесі під колеса трамвая потрапив пішохід. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер до приїзду швидкої. Про те, чи порушив пішохід правила дорожнього руху чи у смертельній аварії винен водій трамвая, на даний момент невідомо.

У Харкові на проспекті Московському водій легкового автомобіля Renault насмерть збив 45-річного чоловіка. Обставини ДТП встановлює поліція. Зазначимо, що тіло пішохода після аварії лежало на проїжджій частині, а легковик з пом'ятим боком перебувала метрах у 10 на газоні.

Раніше повідомлялося про смертельну аварію з маршруткою в Одеській області.

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