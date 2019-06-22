Влетіли в бетонну опору: під Львовом сталася смертельна ДТП зі школярами

У селі Тухля Львівської області в п'ятницю, 21 червня, легкове авто на швидкості злетіло з дороги та врізалося в бетонну опору залізничного моста.

У результаті 18-річний водій від численних травм помер на місці ДТП. Чотирьох його пасажирів (хлопець і троє дівчат шкільного віку) госпіталізували, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У неповнолітніх – численні забої та переломи. За попередньою інформацією, як пише департамент із питань цивільного захисту місцевої ОДА, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням авто.

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Відзначається, що постраждалим – 16 і 17 років. Інцидент сталася близько 23:20.

Причину аварії, а також чи був водій тверезий, повинні встановити правоохоронці. Слідство у справі про ДТП уже розпочато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня в Ужгороді 21-річна Яна Костраба за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus.

Пізніше батько дівчини вибачився за її поведінку. Також з'ясувалося, що дівчина не є власницею автомобіля. Машина належить колишньому співробітнику міліції Василю Корсаку.

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