"Влаштують Путіну сюрпризи": Гіркін заговорив про переворот у Росії

Один із перших ватажків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що вже до осені в Росії може визріти переворот, метою якого стане повалення президента Володимира Путіна.

Передумови до цього він побачив у масових протестах проти арешту журналіста Івана Голунова. До того ж, ситуацію посилить провал Російської Федерації на Донбасі та в Сирії. Таку думку терорист озвучив в ефірі пропагандистського каналу "Рой-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гіркін стурбований тим, що скандал довкола Голунова продемонстрував готовність впливових російських ЗМІ та їхніх власників іти проти влади. За словами бойовика, опозиція в Росії вже активізувалася так, як цього не було з часів протестів на Болотній площі.

"З 2011 року у нас не було настільки запеклого, скоординованого і рішучого публічного виступу великого блоку так званих ділових ЗМІ, який стався у справі Голунова. Вони протягом семи років, починаючи з 2013-го, не дозволяли собі нічого подібного, такого опозиційного. І раптом різко виступили", – заявив Гіркін.

На його думку, колективи провідних ЗМІ країни-агресора, які підтримали акції протесту, узгодили свої дії з основними спонсорами.

"І спонсори їм сказали: "Можна і потрібно. А-ту!". І вони різко відстрілялися. Це означає, що та змова, про яку ми говорили з 2014 року, вже фактично дозріла. Певна частина бізнес- і держеліти, а тут вони злиті, вже не прагне приховувати свою відверту опозиційність Путіну і силовикам. Вони демонструють, що не бояться його, демонструють свою силу", – уточнив екс-ватажок терористів "ДНР".

Ігор Гіркін Theinsider.ua

Крім того, Стрєлков висловив переконання в тому, що тиск на владу й президента РФ буде лише посилюватися до моменту осінніх виборів у Росії.

"Я вважаю, що атака на Путіна буде протягом найближчих місяців активно розвиватися з боку лібералів із усе більшим розмахом, із підключенням все більших сил. І до осені ми можемо отримати дуже серйозну об'єднану опозицію, ліберальну, прозахідну, антиросійську – яку завгодно. Ця опозиція до осені, я вважаю, почне влаштовувати Володимиру Володимировичу сюрпризи на виборах і навколо них", – підкреслює Гіркін.

До того ж, додав він, все ускладнюється проблемами в економіці і здачею Росією позицій на Донбасі та в Сирії.

"Ну, і не забуваємо, що, як і раніше, у нас ситуація в Сирії не дуже, на Донбасі – гірше не буває, тому що там за травень тільки більше 40 убитих. Одних "ополченців", тільки у "ДНР", не беручи до уваги "ЛНР". Гинуть люди щодня. Під час напруги, яка зберігається, і неможливості Кремля зіскочити ні з однієї війни, ні з іншої, я думаю, що провалення в загальну кризу системну прискориться. Ми і так вже в ній перебуваємо, просто прискориться погіршення економічної і соціальної ситуації в країні", – підсумував бойовик свій похмурий прогноз для режиму Путіна і Росії загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що Росія підійшла ще ближче до насильницької зміни влади. Якщо західні санкції продовжаться, кремлівські еліти спробують змістити Володимира Путіна з поста президента РФ.

Нагадаємо, що в січні "Левада-Центр" опублікував підсумки опитування, згідно з яким 53% росіян висловили свою недовіру до російської влади, а 15% взагалі не виключили того, що незабаром у Росії відбудеться державний переворот.

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