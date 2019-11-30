Влаштували пекло бізнесменам: СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

У Закарпатській області СБУ знешкодила угруповання, яка тероризувало бізнесменів.

Як повідомили у відомстві, групу, яка обклала "даниною" підприємців, очолював житель Мукачево, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири "вибивали" великі суми грошей з бізнесменів. У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих", – сказано в повідомленні.

"Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" і "Toyota", правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності", – розповіли в СБУ.

Лідер банди вже затриманий, йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті СБУ

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті СБУ

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті СБУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

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