Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Влаштували пекло бізнесменам: СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

10.9т
Читати матеріал російською

У Закарпатській області СБУ знешкодила угруповання, яка тероризувало бізнесменів.

Як повідомили у відомстві, групу, яка обклала "даниною" підприємців, очолював житель Мукачево, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири "вибивали" великі суми грошей з бізнесменів. У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих", – сказано в повідомленні.

Новини
Збитків майже на 1 млн: СБУ розкрила масштабні махінації з землею на Запоріжжі

"Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" і "Toyota", правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності", – розповіли в СБУ.

Лідер банди вже затриманий, йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті

СБУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Ужгород
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
5
Смішно
25
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
А мусора прода жные попались? Столько лет б ан а свободно гра била!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Преступная группировка СБУ обезвредила другую преступную группировку, чтобы крышевать самой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги