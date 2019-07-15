В інформаційній війні проти нашої держави росія активно використовує будь-яке, навіть мінімальне, згадування про Україну в світовій пресі.

Навіть якщо це згадування зовсім не стосується нас, чи до факту опосередковано причетна Україна, "сусідська" пропаганда залюбки робить з цього негативну іміджеву "інформаційну бомбу".

Адже лише згадування України та ІДІЛ (визнаної усім світом терористичної організації) в одному тексті приносить чималу шкоду репутації держави в очах світової спільноти.

Сьогодні у великій кількості російських ресурсів вийшла новина про те, що бойовики ІДІЛ в Нігерії "озброїлись" УКРАЇНСЬКИМ (!) танком Т-72АВ. Приводом до цього повідомлення стала публікація-звіт на спеціалізованому телеграм-каналі Directorate 4 про напад радикальних ісламістів в Нігерії на військову базу армії цієї країни, розташовану в штаті Борно (Borno State), який трапився понад місяць тому.

У повідомленні згадується, що за результатами терористичного рейду були вбиті майже десяток нігерійських військових, захоплений склад з боєприпасами та озброєнням, а також танк Т-72АВ.

Далі в деяких російських виданнях акцент із самої події зміщується на те, що даний танк свого часу надійшов до Нігерії саме з України. Тобто після капітального ремонту і модернізації на "Львівському бронетанковому заводі" Україна в грудні 2014 року відправила в Нігерію 12 танків Т-72АВ. Далі висновок з усього (нападу, захоплення і продажу) виноситься в "крикливий" заголовок "сенсаційної" новини: "Африканские джихадисты разъезжают на украинском танке!".

Якщо проводити аналогію, то ті ж джихадисти їздять на японських автомобілях, стріляють з російських "калашів", але ніхто не звинувачує Японію і росію в пособництві ІДІЛ, проте "український танк" - це непряме, завуальоване та все ж звинувачення в звязках з терористами.

А що і як було насправді в тих подіях півторамісячної давнини, роспропаганда навіть не бажає цікавитись. Бо достовірність фактів лише шкодить її реальній меті - інформаційним нападам на Україну.

Насправді там усе далеко не так, і деякі ресурси все ж дали кінцівку речення, де йдеться про те, що "танк бойовики відразу спалили". Але для основної маси росЗМІ месседж про "українські танки для ІДІЛ" набагато прийнятніший.

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