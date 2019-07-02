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Влад Волошин
Влад Волошин
Військовий експертВсі статті автора

Кривавi жнива вiйни: на Донбасi вбивають вiйськових медикiв

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З 2014-го року за час бойових дій на Донбасi, надаючи медичну допомогу українським військовим на передовій, від ворожих куль загинули щонайменше півсотні медичних працівників.

Саме такі дані у своєму виступі в жовтні минулого року надав тодішній Президент України Петро Порошенко.

У повідомлені на сайті Президента України зазначається, що майже чотири тисячі медиків взяли безпосередню участь в наданні невідкладної медичної допомоги в зоні бойових дій на сході Української держави.

З того часу і до сьогодні "криваві жнива війни" забрали ще кількох українських представників найгуманнішої професії.

22-го березня цього року в районі Новомихайлівки ворожий снайпер влучанням в голову застрелив фельдшера 24-ї "королівської" бригади старшого сержанта Володимира Маркевича.

Володимир Маркевич

Володимир Маркевич

А перед тим в лютому 2018 року трапився кричущо-трагічний випадок, коли під час надання медичної допомоги місцевому населенню були обстріляні медики 10 окремої гірсько-штурмової бригади. В результаті влучання протитанкової керованої ракети в нашу бронемашину (БРДМ) загинула 23-річна медична сестра бригади Сабіна Галицька.

Сабіна Галицька

Сабіна Галицька

1-го липня 2019 року на Приазов’ї бойовики російських військ вчергове нехтували нормами міжнародного права. Сторінка Facebook ООС повідомляє, що "…під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил, рятуючи життя пораненого побратима, загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля "Хаммер" старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

Ірина Шевченко i Сергій Майборода

Ірина Шевченко i Сергій Майборода

Санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу".

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Командування Об'єднаних сил нагадало, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права (МГП).

Ці норми мають основних 10 пунктів, і в двох з них йдеться саме про випадок з нападом на українських медиків:

1. МГП захищає тих, хто не воює, наприклад цивільних осіб, медиків і гуманітарних працівників.

2. МГП обумовлює, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter жорстко засудив напад на українських медиків. Він заявив, що "медичний персонал та автомобілі швидкої допомоги ніколи не повинні ставати ціллю".

Проте, читаючи обговорення нападу на український автомобіль з червоним хрестом, на форумах "сусідських мілітарних сайтів" прослідковується певна ідеологія, яка сповідує повне нехтування Міжнародним гуманітарним правом.

Цю ідеологію дуже влучно сформулював один з дописувачів під ніком "Дімон":

"… если следовать всем этим правилам, то нафиг не война получится, а страйкбол какой-то. А вражеский медик - он такой же враг, хоть и с крестом красным. Сегодня медик, завтра снайпер. Сегодня одного своего вылечил, а завтра одного нашего убъет. На то и война..."

Слідуючи цій ідеології повного нехтування будь-якими нормами, договорами і законодавством, бойовики російських гібридних військ на окупованому Донбасі вчергове довели, що їхня мета – війна і смерть в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський засуджує напад бойовиків на українських медиків і вважає, що "це не лише порушення норм міжнародного гуманітарного права, це - ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі".

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Влад ВолошинВлад Волошин
Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіВійна на Донбасі
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Україна
Теги
вбивствовійнаЗбройні сили України
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