Проросійські бойовики на Донбасі вчергове підняли тему "застосування" українськими військовими заборонених видів озброєння, зокрема фосфорних боєприпасів.

Так званий "рупор" їхньої "народної міліції" Басурін з регулярністю раз на півроку повідомляє складену ще напочатку червня 2014-го року "методичку", що наші бійці обстрілюють населені пункти, які розташовані на непідконтрольній їм території саме фосфорними боєприпасами.

Цього разу звинувачення висунули до полку "Азов" - що нібито інтенсивно кілька днів поспіль обстрілював селище Доломітне поблизу Горлівки.

До звинувачень додали ще й фото осколків 120-мм мінометної міни, яку нібито знайшли саме в цьому районі. Бойовики стверджують, що це осколки саме фосфорного боєприпаса, і його положення вказувало на те, що прилетів він з позицій "Азову".

Басурін заявив: "После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором... Положение найденного боеприпаса указывало на то, что он был выпущен с позиций подразделения полка "Азов"".

Російські ЗМІ, посилаючись на такі заяви, швидко розтиражували цю відверту брехню, але подібні "інфрмвкиди" жодного разу не мали свого підтвердження. Зокрема і в даному випадку - ні сам вигляд уламків боєприпасу, ні доцільність його застосування саме по цілях, які там є, не може говорити про те, що міна була начинена білим фосфором.

По-перше, згідно з міжнародним законодавством фосфорні боєприпаси дозволені до застосування по військових об'єктах. Однак згідно з Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, фосфорні заряди заборонено використовувати всередині або поблизу населених областей. Тобто, якщо ці осколки, за твердженням Басуріна, "знайшли" біля населено пункту, то це означає, що наші в жодному випадку не пішли б на такий крок.

Адже якби подібне "застосування" зафіксували міжнародні спостерігачі (а вони останнім часом дуже ретельно усе фіксують), то Україна б отримала досить серйозні санкції від Заходу. Бо цивілізований світ, декларуючи заборону - її дотримується. А такий "розклад карт", в свою чергу, нам дуже недоречний. Через одну міну, якою нічого не "вирішити" на полі бою, втратити підтримку і союзників?Тому жоден начальник, починаючи від командира мінометного розрахунку і закінчуючи керівником Сил ООС,не віддавав би подібне розпорядження.

Та й сам вигляд цих осколків говорить про те, що боєприпас не міг бути начинений фосфором. Зокрема тому що, як говорить "Вікіпедія" і підтверджують фахівці, "при горении белый фосфор развивает температуру до 1300 °C. Температура горения фосфорных боеприпасов зависит от ряда условий (тип используемых боеприпасов, температура и влажность воздуха и т. д.) и составляет 900—1200 °C. Температура горения зажигательных боеприпасов с зарядом из белого фосфора и горючего вещества составляет 800—900 °C. Горение сопровождается обильным выделением густого едкого белого дыма и продолжается до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода".

Простіше кажучи, якщо б цей боєприпас спеціально не загасили великою кількістю води чи сульфатом міді (бо саме так треба діяти, щоб загасити пожежу від фосфорного б/п), то осколки би просто згоріли від вогню. Але ж чому тоді не було повідомлень про такі "гасіння" і "пожежі" (ці випадки люблять відзняти і "смакувати" роспропагандисти)? Тому що їх просто не було.

По-друге, щодо неможливості Україною застосовувати фосфорні боєприпаси. У нас просто їх немає, бо як розповідають експерти (і це підтвердив той самий Басурін, коли брехав про таке "застосування" в грудні 2017-го року), ці боєприпаси є на озброєнні наших партнерів, країн НАТО, але... "Такі боєприпаси не експортуються, адже підпадають під певні обмеження, тому, говорити про те, що вони могли нам бути передані, навряд чи є правдою" - заявив в грудні 2017-го року в інтервью "Радіо Свобода" військовий експерт Сергій Згурець

З того часу в обмеженнях щодо передачі озброєнь нічого не змінилось і Україна звичайно ж не змогла ні придбати ні від когось отримати такі боєприпаси. Тож і застосувати їх не могла.

Вчергове "запускаючи" подібну неправду в інформаційний простір, ворог цього разу поставив собі нову мету. Він розуміє, що довести світовій спільноті тут нічого не вдасться. Не вийде навіть переконати свою вато-аудиторію в тому, що українці почали палити прифронтову зону "фосфором". Але тут головна мета роспропаганди - час обстрілів. Велике релігійне свято Трійця. Тому зараз нею активно просувається в масси "нова ідеологія": "укри" будуть сильно і потужно бити по житлових кварталах і цивільних обєктах саме під час релігійних і державних свят, в ті моменти, коли народ Донбасу має духовне єднання з Росією" (смысл и ментальный посыл в том, чтобы ассоциировать всё российское и всё русское у жителей Донбасса с горем). Тематичні групи в соцмережах вже активно "підхопили" і тиражують цей "посил".

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