"Вкрали 54 млн із бюджету": Рябошапка підписав підозру шести ексчиновникам

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав підозру щодо екснардепа з "Народного фронту" Георгія Логвинського і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.

Їх звинувачують у крадіжці з державного бюджету 54 мільйонів гривень. Про це повідомляє "УП" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що вручити підозри фігурантам розслідування нині не можуть, оскільки ті перебувають за межами України. Зокрема, вони поїхали на Міжнародний економічний форум до швейцарського Давосу.

Георгій Логвинський і Наталія Бернацька

Як йдеться в інформації на сайті Національного антикорупційного бюро, ще у 2015-2016 роках Логвинський із подільниками за допомогою топпосадовців Мін'юсту вкрав у держави 54 мільйони гривень. Для реалізації злочинної схеми навіть ввели в оману Європейський суд із прав людини.

Загалом, за даними слідства, до злочинної схеми причетні шестеро: Логвинський, Бернацька, колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ (ймовірно Борис Бабін) і троє технічних виконавців та пособників.

Зі свого боку Бернацька заявила, мовляв, діяла абсолютно законно – для зниження рівня заборгованості за рішеннями ЄСПЛ. За її словами, з 2014 року Мін'юст виконав тисячі рішень і підписав "сотні дружніх врегулювань", що за практикою ЄСПЛ економить бюджетні кошти України для подальших виплат.

"В понеділок, у визначений час, ще раз спробую пояснити в НАБУ, що виконання рішення Європейського суду з прав людини – це не збитки, а виконання міжнародних зобов’язань України. Але це, мабуть, марна справа, тому очікую якнайшвидшого судового розгляду, щоб нарешті поставити крапку", – сказала ексчиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагалися вручити підозру колишньому постійному представнику президента в Криму Борису Бабіну.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!