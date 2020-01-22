Вкрали 32 млн: СБУ спіймала ексзаступника міністра оборони на розтраті грошей

Колишній заступник міністра оборони України причетний до присвоєння бюджетних грошей при виконанні державного оборонного замовлення.

Як повідомляє СБУ, підприємець з Чернігова за сприяння чиновників з Міноборони за 2017-19 роки уклав два контракти суму понад 100 млн гривень.

Спецслужби з'ясували, що бізнесмен повинен був постачати пристрої для систем бойових вертольотів. Однак за сприяння військових чиновників, серед яких був один із заступників міністра оборони, підприємець суттєво завищив вартість продукції. Попередній збиток від дій зловмисників склав 32 млн грн.

"Частина перерахованих МО коштів підприємець через низку підконтрольних підприємств у готівку через проведення фіктивних безготівкових операцій ... В ході проведення ряду санкціонованих обшуків у військових підрозділах відповідальних за закупівлю продукції, зокрема Києві, Харкові та Чернігові правоохоронцями вилучено фінансову та платіжну документацію, печатки комерційних структур , задіяних у протиправних оборудках", – йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка окупованого Криму з громадянством РФ, яка співпрацювала з російськими спецслужбами, намагалася влаштуватися на роботу в Міноборони України.

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