Визнання "Л/ДНР" терористами: суд ухвалив історичне рішення

Визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік" терористичними організаціями на державному рівні не є обов'язковою умовою для засудження їх членів за тероризм.

До такого висновку дійшла колегія суддів Другий судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду, повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що рішення було прийнято під час розгляду касаційної скарги прокуратури на рішення попередніх інстанцій, які вирішили судити жінку за іншою статтею - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Суди відмовилися інкримінувати обвинуваченійї створення терористичної організації, так як "ДНР" офіційно такою не визнана. У свою чергу, Верховний суд не погодився з даним рішенням.

"Таке визнання здійснюється судом в конкретному виробництві на підставі наявних матеріалів", - пояснили в прес-службі.

Відзначається, що закон встановлює конкретні ознаки і цілі терористичної організації, і для засудження особи не потрібно окреме судове рішення, рішення органу законодавчої або виконавчої влади, яке б назвало "ДНР" терористичною.

"Без уваги апеляційного суду залишилося і те, що обставина діяльності "ДНР" як терористичної організації підтверджується заявами Верховної Ради України та її зверненнями до міжнародних організацій, національних парламентів держав світу тощо", - додали в ВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше в Україні запропонували нове покарання для учасників референдуму "Л/ДНР".