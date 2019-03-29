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Вижила дивом: у Львові авто влетіло в дівчину на пішохідному переході. Відео 18+

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У Львові 16-річна дівчина, переходячи дорогу через пішохідний перехід, потрапила під колеса одразу двох автомобілів, проте відбулася лише травмами.

Спочатку постраждалу збив позашляховик, і від удару вона опинилася під колесами зустрічної маршрутки, пише "24 канал".

Уточнюється, що ДТП сталася на вулиці Кульпарківській. Щоб звільнити підлітка з-під коліс маршрутки, рятувальникам довелося використовувати домкрат і пневматичні подушки.

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Вижила дивом: у Львові авто влетіло в дівчину на пішохідному переході. Відео 18+

Скрін відео

У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом плечової кістки зі зміщенням.

Водієві Suzuki, який порушив правила дорожнього руху, загрожує до трьох років в'язниці. За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху.

Обережно, відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня під Києвом через сніг і ожеледицю ввечері зіткнулися 19 авто.

Перші 15 зіткнулися близько 23:15. Через півгодини на цій же ділянці дороги у ДТП потрапили ще дві машини, внаслідок чого було травмовано двох пасажирів.

Ще через кілька хвилин зіткнулися дві легкові машини, через що постраждала жінка.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
видеоДТП
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