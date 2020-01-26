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26 січня • оновлено в 19:24
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Віз повний Range Rover: на кордоні з Угорщиною затримали українця-контрабандиста. Фото і відео

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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили автомобіль Range Rover, наповнений контрабандними блоками сигарет.

Про це в неділю, 26 січня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"В автомобілі 2014-го року випуску їхав 40-річний українець, він прямував до Угорщини. Під час перевірки машини в пункті пропуску "Вилок" прикордонники виявили в автомобілі 1660 пачок сигарет, які правопорушник намагався провезти через кордон", – сказано в повідомленні.

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Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Пресслужба Держприкордонслужби

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Пресслужба Держприкордонслужби

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Пресслужба Держприкордонслужби

Блоки сигарет були заховані під обшивкою та в багажному відсіку машини. Range Rover і сигарети були вилучені співробітниками митниці.

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Пресслужба Держприкордонслужби

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Українця з контрабандою сигарет в Range Rover спіймали на Закарпатті

Пресслужба Держприкордонслужби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пункті пропуску Будомєж-Грушів на кордоні з Польщею зловили українця з рекордною контрабандною партією малька рідкісного червонокнижного вугра – 150 кілограм товару.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
контрабанда Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Тег
контрабанда
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