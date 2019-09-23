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23 вересня • оновлено в 20:00
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"Вивозила кеш 6 разів": з'явилися нові подробиці скандалу з ексдружиною Князєва

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Колишня дружина глави Нацполіціі Сергія Князєва Вікторія в поточному році 6 разів вивозила великі суми грошей в країни ЄС.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, зазначивши, що тричі вона перетинала кордон у Закарпатській області, двічі у Волинській і ще раз у Львівській.

"Навесні прокуратура Польщі вже брала цю компашку на кордоні, вилучивши 500 тисяч євро і 50 тисяч доларів. Але тоді Князєву вдалося утримати інформацію і забезпечити її невихід в ЗМІ", - заявив журналіст.

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"Тобто, ми маємо справу не з разовим проривом кордону, а з системним каналом нелегального переправлення грошової маси під крилом топ-співробітника Нацполіціі через різні митниці. Ось вам і відповіді на питання про бурштин, сигарети, гральні зали, проституцію код крилом Нацполіції", - додав Плінський.

Вікторія Князєва

Вікторія Князєва

facebook

Нагадаємо, раніше блогер Павло Верещагін повідомив про затримання чотирьох осіб на автопереході "Хребенне – Рава-Руська". "Вони їхали з України в Польщу на "Мерседес" КА0007ВХ. Причина затримання – недекларування 650 тисяч євро", – написав Верещагін.

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Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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