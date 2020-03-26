Вистрілив в око: прокуратура розповіла, як Кожара вбив Старицького

Ексглава МЗС України Леонід Кожара вистрілив в око голові правління телеканалу "Інтер" Сергію Старицькому.

Про це в ході судового засідання повідомив представник прокуратури, передає "Страна".

За версією сторони обвинувачення, 21 лютого Кожара і Старицький вживали алкоголь, після чого у них виник особистий конфлікт. Під час бійки Кожарі розбили окуляри, і він поранив око.

Леонід Кожара

Прокурори стверджували, що Кожара піднявся на другий поверх в спальню, де дістав із шафи пістолет. Ексміністр зарядив зброю і спустився в кухню. Спочатку він вдарив Старицького пістолетом в потилицю, у того бризнула кров, яка залишилася на підлозі. Далі Кожара вистрілив в праве око Старицького, від чого той помер на місці.

Нагадаємо, що ексглаві МЗС України Леоніду Кожарі 25 березня оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Старицького. Трагедія трапилася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари.

Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України сліди продуктів пострілу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!